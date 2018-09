Lerares tijdelijk geschorst van school na dubieuze moraliteitstest IB

10 september 2018

03u19

Bron: news.com.au, Fox News 0 Een Amerikaanse lerares is tijdelijk geschorst nadat ze haar klas onderworpen heeft aan een dubieuze ‘moraliteitstest’ in haar lessen Engels. De leerlingen werden onder anderen bevraagd over incest en het doden van jonge hondjes.

De 35-jarige Sarah Gillam nam de test af bij haar vijftien- en zestienjarige leerlingen van de Hilliard Bradley High School in Ohio.

De vragen werden online gesteld en leerlingen konden via een ‘slider’ onderaan aangeven in welke mate de in de vragen voorgestelde situatie ‘oké’ was of niet.

‘Een broer en een zus besluiten met gebruik van zowel een condoom als de pil, met elkaar naar bed te gaan – slechts een keer, om te zien hoe het voelt’, luidt een van de vragen, waaronder de kinderen dan kunnen aangeven in welke mate ze dit vinden ‘kunnen’.

Een andere vraag luidt als volgt: ‘Sarahs hond heeft vier puppy’s. Ze kan enkel huizen vinden voor maar twee van hen, dus ze doodt de andere twee hondjes door een steen op hun hoofd’. Opnieuw kunnen de kinderen onder de vraag aangeven in welke mate ze deze actie de juiste handelswijze vinden.

De vragen over incest en het doden van puppies blijken extremen te zijn, want de test bevat ook minder extreme vragen, zoals deze: 'een jongen slaat de deur dicht in het gezicht van zijn vader, omdat hij hem geen toestemming geeft om naar een laat feestje te gaan'.

Onderzoek

De school heeft een onderzoek ingesteld en de lerares voorlopig geschorst tot de resultaten bekend zijn. Ouders van de leerlingen die de test moesten maken, zijn alvast niet opgezet met de zaak. “Dit is er compleet over”, zegt Todd Sandberg. “Waarom moet een leraar die informatie sowieso weten? Die vragen kunnen echt niet voor een vak als Engelse taal.”

De school laat weten de woede van de ouders en de gemeenschap te delen en zegt de test nooit officieel goedgekeurd te hebben. De directie bood alvast haar excuses aan de ouders en leerlingen aan die de test moesten maken.

