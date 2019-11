Lerares pakt telefoon af, leerlinge kapt schoonmaakmiddel in haar thee mvdb

29 november 2019

14u11

Bron: ANP 1 Amsterdam Een leerlinge van een school in Amsterdam heeft afgelopen dinsdag een lerares vergiftigd met schoonmaakmiddel. Een woordvoerster van de middelbare school Wellantcollege in het stadsdeel Nieuw-West bevestigt een bericht hierover in de krant De Telegraaf.

De scholiere had het middel tijdens de kookles in de thee van de lerares gedaan, omdat ze boos was dat ze haar mobiele telefoon niet mocht gebruiken. De vrouw werd gealarmeerd door een prikkelende tong en heeft zich laten behandelen bij een huisartsenpost, zei de zegsvrouw.



"Dit is een zeer ernstige zaak en we hebben direct onderzocht wat er is gebeurd", vertelde de woordvoerster. De minderjarige scholiere heeft volgens haar in een opwelling gehandeld. "Ze heeft ontzettend veel spijt en vindt het heel erg wat er is gebeurd.” De leerlinge wordt overgeplaatst naar een andere vmbo-school, vergelijkbaar met het Vlaamse bso.