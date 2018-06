Lerares inspireert met haar allerlaatste wens voordat ze sterft aan kanker HR

25 juni 2018

10u10

Bron: Wral.com, Twitter 0 Een lerares uit de Verenigde Staten blijft zich inzetten voor haar leerlingen, zelfs nu ze de strijd tegen kanker verloren heeft. Met haar laatste wens ontroert ze duizenden mensen. "Tot op het allerlaatste, bleef ze een échte lerares", klinkt het.

Tammy Waldwell (58) gaf al tientallen jaren les in Forsyth County, in de staat Georgia, toen ze eerder deze maand overleed aan de gevolgen van kanker. Tijdens haar begrafenis eerbiedigden tientallen mensen haar allerlaatste wens. "Breng op mijn begrafenis geen bloemen mee", had ze gevraagd aan de nabestaanden. "Steek in de plaats daarvan boekentassen vol met schoolmateriaal voor studenten in nood." Aan haar oproep werd massaal gevolg gegeven. Een foto van in de kerk (zie onderaan), met tientallen boekentassen naast de middengang en aan het altaar, werd duizenden keren gedeeld op sociale media.

Een honderdtal leerkrachten met wie Tammy Waldwell tijdens haar carrière samenwerkte, bracht de boekentassen nadien naar school. "Het was hartverwarmend", zegt Brad Johnson, een neef van de lerares. Uit de vele reacties blijkt dat de de foto's van de begrafenis wereldwijd mensen ontroeren en inspireren.

"Naar deze foto kijken, doet me nadenken over wat het betekent om echt een leraar te zijn", zo omschrijft iemand het op zijn blog. "Het doet me diep nadenken over wat mijn allerlaatste daad als leraar zou moeten zijn."