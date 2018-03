Lerares haalde dochter uit brandend winkelcentrum en liep toen weer naar binnen om andere kinderen te redden. Zelf geraakte ze niet meer buiten Tatjana Darsaliya (37) gaf haar leven voor de kinderen Simone van Zwienen

28 maart 2018

17u17

Bron: AD.nl 0 Lerares Tatjana Darsaliya (37) gaf haar leven om verschillende kinderen te redden van de brand die winkelcentrum Winterkers in het Siberische Kemerovo in as legde. De vrouw slaagde erin haar eigen dochter Eleonora (14) te redden en ging toen weer naar binnen, wetende dat er nog meer kinderen hulp nodig hadden.

Tatjana kon verschillende kinderen redden, maar kwam zelf niet meer uit het brandende gebouw. Dat bericht het Russische Ministerie van Onderwijs vandaag. "We delen het verdriet van Kemerovo. We moeten je de verhalen vertellen van mensen die de brand ingingen om anderen te redden, zonder stil te staan bij hun eigen veiligheid. Deze docente Engels uit Kemerovo was zo'n persoon", luidt het.



Een andere held, die wel in leven bleef, is de 17-jarige Dmitry Polukhin. Hij leidde drie kinderen uit het brandende winkelcentrum. "De jongeman was al naar de derde verdieping gegaan toen hij een vrouw hoorde smeken om haar kinderen te vinden. Dmitry ging terug, strekte zijn handen uit om zich een weg naar hen te banen, greep de drie kinderen vast en sleepte ze vervolgens naar de uitgang.”

Speelplek

Op de bovenste verdieping van het vier verdiepingen tellende winkelcentrum brak zondag brand uit. Volgens de laatste berichten kostte het catastrofale inferno 64 mensen het leven, onder wie 41 kinderen.



Veel van de slachtoffers bevonden zich op een speelplek in het complex. Vermoedelijk is de brand in de buurt van die plek ontstaan. De vuurzee was zo groot dat meer dan 500 manschappen werden ingezet om het vuur te bestrijden. De brandweer had meerdere uren nodig om de brand onder controle te krijgen.

Nationale verontwaardiging

Vandaag zijn de eerste slachtoffers begraven. De Russische president Vladimir Poetin heeft deze dag uitgeroepen tot een dag van nationale rouw. In heel het land hingen vlaggen halfstok. Het verdriet om de slachtoffers is overigens opgelaaid tot nationale verontwaardiging. Corruptie en criminele nalatigheid zouden de oorzaak van de brand zijn.