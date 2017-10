Lerares aangeklaagd voor seksueel misbruik minderjarige leerling Tom Tates

11u36

Bron: AD.nl 0 Kennebunk Police Department Lerares Jill Lamontagne (29) Jill Lamontagne, een 29-jarige lerares gezondheidswetenschappen uit de staat Maine in de VS, is gisteren aangeklaagd voor meervoudig seksueel misbruik van een minderjarige leerling. De getrouwde moeder van twee jonge kinderen zou de jongen maar liefst veertien keer tot seksuele handelingen hebben gedwongen.

De zedendelicten, waarvoor Lamontagne nog niet is veroordeeld, kwamen eerder dit jaar aan het licht na een bekentenis van een student aan de Kennebunk High School waar de vrouw al zo'n vijf jaar les gaf. Na een mislukte zelfmoordpoging, afgelopen zomer, vertelde de toen 17-jarige jongen aan familieleden stelselmatig en gedurende langere tijd te zijn misbruikt door de docente. Dat gebeurde volgens hem op school, in haar auto en in de woning van de vrouw op momenten dat haar echtgenoot en kinderen er niet waren.

Nadat de jongen aangifte tegen Lamontagne had gedaan, werd ze direct door het schoolbestuur tijdelijk uit haar functie gezet. Uit rechtbankdocumenten, waaruit door Amerikaanse media wordt geciteerd, blijkt dat de jongen een einde aan zijn leven had willen maken omdat hij spijt had van 'slechte dingen' die hij onder dwang met de lerares had gedaan.





Het gerucht dat de twee een geheime 'relatie' hadden zong al maanden rond op de school, maar de jongen ontkende steeds als hij ermee werd geconfronteerd. "Ik wilde niet dat ze naar de gevangenis moest voor haar daden", vertelde hij in een verklaring. "Daarom zei ik niks." Hij ging volgens eigen zeggen in op haar verzoek om seks te hebben, omdat de vrouw al twee jaar geen seks meer had gehad met haar man.

Ontkenning

De universitair opgeleide Jill Lamontagne werd, na eerst op non-actief te zijn gesteld, vorige maand door de schooldirectie ontslagen. Ze heeft al sinds de eerste aanklacht een advocaat die namens haar blijft benadrukken dat de inmiddels 18-jarige jongen alles uit zijn duim zoog. "Er klopt echt niets van zijn verhaal", tekenden media in de VS op uit de mond van de jurist. De vrouw, die gisteren de officiële aanklacht hoorde, mag het proces (op 22 december) thuis afwachten. Als ze daadwerkelijk schuldig wordt bevonden draait ze voor jaren vele jaren de gevangenis in.

De verdachte leerkrachte stond voor de aanklacht goed bekend op de Kennebunk High School in de plaats Kennebunk in de staat Maine. Ze schreef op haar schoolblog "mijn missie als lerares is om een uitzonderlijk rolmodel te zijn voor mijn leerlingen". En: "ik ben eerlijk, betrouwbaar en erg verantwoordelijk". Ze was op de school niet alleen lerares maar ook damesvoetbal- en softbalcoach. Volgens Amerikaanse media zou de vrouw nog steeds bij haar man zijn.