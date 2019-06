Lerares (42) slikt zakje coke in op luchthaven en sterft: “Een ongeluk” Joeri Vlemings

05 juni 2019

12u59

Bron: BBC 14 Victoria Buchanan, een 42-jarige Schotse lerares en moeder van drie kinderen, was ingecheckt op de luchthaven van Manchester. In de lounge slikte ze een zakje cocaïne in. Even later zeeg ze neer. Ze stierf in het ziekenhuis. “Een ongeluk”, oordeelt de lijkschouwer.

Victoria Buchanan kwam uit het Schotse Kilmarnock maar verhuisde in 2010 naar Doebai. Ze ging aan de slag als lerares in de Verenigde Arabische Emiraten.

Vorig jaar in maart bracht ze met haar man Mark een bezoek aan haar familie in het Verenigd Koninkrijk. Ze kocht er voor 225 euro coke. In de lounge voor reizigers in eerste klasse op de luchthaven van Manchester dronk ze, vóór haar terugvlucht naar Doebai, champagne. Toen ze besefte dat ze nog cocaïne over had, besloot ze het hersluitbare plastic zakje in te slikken. In haar maag scheurde de verpakking open. Buchanan viel bewusteloos neer.

Recreatief gebruik

Omstanders dachten eerst dat Buchanan een anafylactische shock had en gaven haar een injectie met de EpiPen in haar handtas. Buchanan had die bij zich omdat ze allergisch was aan palmolie. Pas tijdens de lijkschouwing werd het zakje cocaïne in het lichaam van de vrouw ontdekt.

Volgens haar man, die een paar dagen eerder al was teruggekeerd, wou Buchanan zeker geen drugs smokkelen voor iemand anders. “Het was iets wat wij samen deden”, zei hij over hun recreatieve druggebruik. “Veel was er niet over, maar dat maakt nu niet meer uit.” De moeder van de overledene, Irene Dignon, zei dat ze “niet begreep waarom haar dochter dat risico had genomen voor zo’n kleine hoeveelheid”.

De lijkschouwer verklaarde dat Victoria Buchanan overleed aan hersenschade, veroorzaakt door een hartstilstand, die volgde op vergiftiging door cocaïne. “Waarom ze zo’n risico nam, zullen we nooit weten”, zei hij. “Maar ik ben er zeker van dat het uit eigen wil is gebeurd en dat er geen dwang of bedreigingen aan te pas kwamen. Er is geen sprake van criminele activiteit en er is geen klacht ingediend.”