Leraar VS verontschuldigt zich voor afvuren geweer in klaslokaal kv

18 maart 2018

03u22

Bron: AP, KTVU 0 Een leraar van een middelbare school in Californië heeft zijn verontschuldigingen aangeboden nadat hij per ongeluk een geweer afvuurde in zijn klaslokaal. Daarbij raakten drie leerlingen lichtgewond.

Leraar Dennis Alexander gaf een groep zestien- en zeventienjarigen dinsdag les over openbare veiligheid. De man had zijn vuurwapen mee naar het werk gebracht en richtte het naar het plafond om er zeker van te zijn dat hij niet geladen was, maar het geweer ging toch af. Drie leerlingen raakten lichtgewond nadat er brokstukken van het plafond naar beneden kwamen.

Alexander, die ook zetelt in de gemeenteraad van Seaside, Californië en een reserveagent is van een nabijgelegen politiedepartement, verontschuldigde zich en bedankte de aanwezigen donderdagavond tijdens een gemeenteraadszitting voor hun steun. "Ik kan niet beschrijven hoe erg het incident me spijt", zei Alexander aan een honderdtal studenten die waren opgedaagd om hem te steunen.

Leerlingen van de school hebben een petitie opgesteld waarin ze het schoolbestuur vragen om Alexander aan te houden als leraar. Zowel de school als het politiekorps waarvoor de man werkt, stuurden hem naar aanleiding van het incident met administratief verlof.

De school deelt in een verklaring mee dat het incident onderzocht wordt en dat de veiligheid van de leerlingen ten allen tijde prioritair is. Volgens de wet mogen in Californië enkel veiligheidspersoneel en politieagenten gewapend zijn op schooldomeinen.