Leraar verliest adoptiezoontje voorgoed nadat hij onterecht van aanranding wordt beschuldigd TTR

04 april 2018

12u46

Bron: Daily Mail 3 Een Britse leerkracht zijn wereld is ingestort nadat hij onterecht beschuldigd werd van "aanranding van minderjarige meisjes". De jonge leerkracht zal zijn adoptiezoon nooit meer terugzien. Dat werd meegedeeld op de jaarlijkse bijeenkomst van the National Association of Schoolmasters Union of Women Teachters (NASUWT).

Als je besluit een kindje te adopteren, komt daar ontzettend veel bij kijken. Zo ondervond ook de anonieme Britse leerkracht en zijn vrouw. Na een jarenlang durend traject, kreeg het koppel eindelijk goed nieuws: ze kregen een adoptiezoontje. Het gezin was dolgelukkig, totdat de man tijdens zijn vaderschapsverlof een klacht kreeg.

De man kreeg te horen dat iemand hem ervan beschuldigde dat hij "verschillende jonge meisjes ongepast had aangeraakt". Er werd meteen een onderzoek gestart waarbij politie, directie en maatschappelijk werkers samenwerkten. Terwijl de man zijn onschuld uitschreeuwde, werden verschillende directieleden en collega's ondervraagd door de politie.

Het betekende de start van een hoop ellende voor het Britse gezin. De leerkracht werd geschorst en zijn omgeving bekeek hem met een argwanende blik. Bovendien mocht de leraar geen contact meer met zijn adoptiezoontje hebben. Ook nadat was gebleken dat het om onterechte beschuldigingen ging, mocht de man zijn kind niet meer zien. Het adoptiekind zou nooit meer terugkeren naar het gezin, omdat de sociale diensten hem intussen elders hadden geplaatst.

“Het drijft leerkrachten tot wanhoop, als ze op die manier aangepakt worden. Ze zijn helemaal in shock. Het is absolute horror. Ik heb met verschillende leraren gesproken, die beginnen te hyperventileren door de verschrikkelijke situatie waarin ze zich bevinden”, vertelt Neil Butler, woordvoerder van NASUWT aan Daily Mail. De woordvoerder wil met dit voorbeeld aankaarten hoe verwoestend voorbarige conclusies kunnen zijn. “In dit geval heeft dat twee levens verpest: dat van de leerkracht én dat van zijn jonge adoptiezoon, een kind dat nooit meer in dat warme gezin zal terechtkomen. En dat allemaal door valse beschuldigingen”, aldus Butler.

Meer over Neil Butler