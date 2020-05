Leraar en papa van doodziek meisje (5) pleit tegen heropening Engelse scholen in juni: “Scholen kunnen vernietigingskampen worden” IB

18 mei 2020

01u30

Bron: The Mirror, BBC 2 Enkele weken nadat Scarlett (5) herstelde van Covid-19, ligt het Engelse meisje nu op intensieve zorgen, waar ze voor haar leven vecht tegen de ziekte van Kawasaki, die ontstekingen aan de bloedvaten veroorzaakt en mogelijk een reactie is op haar eerdere coronabesmetting. De artsen geven het meisje volgens haar vader Piers Roberts een overlevingskans van 20 procent. De leraar bekritiseert de beslissing om de Engelse scholen op 1 juni weer te openen en waarschuwt dat meer kinderen de ziekte van Kawasaki kunnen oplopen als de scholen zo snel weer opengaan.

Scarlet was volgens haar vader een “fit en gezond kind” voor ze vlak voor de lockdown op school besmet raakte met het coronavirus en een milde variant van Covid-19 kreeg. Vlak nadat ze daarvan leek te zijn hersteld, belandde ze alsnog met hartproblemen in het ziekenhuis in Leeds, nadat ze de ziekte van Kawasaki opliep.

“Ik wil opnieuw les gaan geven, maar ik wil niet dat mijn dochter als proefkonijn gebruikt wordt. De marteling is echt”, zegt Scarletts vader Piers Roberts, die een sarcastische open brief naar de Britse minister van Onderwijs Gavin Williamson schreef, waarin hij waarschuwt dat “scholen vernietigingskampen kunnen worden” als ze op 1 juni opengaan. “Verwacht niet dat de aanwezigheidslijst in september hoog is… want ik huiver door te denken aan hoeveel jonge mensen niet aanwezig kunnen zijn vanwege… de dood. Voor die absentiereden heb ik nog geen code, misschien kan u daarnaar kijken tussen uw onwetendheid en oneerlijkheid door…”, klinkt het sarcastisch.

Een tante van de kleine Scarlett vertelt op Twitter dat de ouders van Scarlett (een arts en een leraar) het verhaal van hun dochter willen delen omdat ze beide aan de frontlijn van de crisis staan en zien aankomen hoe scholen de volgende frontlijn zijn. “Mijn neef en zijn vrouw willen dat het Verenigd Koninkrijk weet dat ze geschokt zijn door de voorstellen om op 1 juni scholen weer te heropenen. Ze verwachten, net als de unies van leraren en de medische bonden meer gevallen zoals die van hun dochter. “Mijn neef wil zo snel mogelijk weer les gaan geven, maar zijn dochter en andere kinderen gebruiken als proefkonijnen is een buitensporig risico dat we niet kunnen nemen wanneer er zo weinig bekend is over de ziekte die haar velde.”

Nog te weinig data

Er is veel klinisch bewijs dat erop wijst dat kinderen over het algemeen niet ernstig ziek worden van Covid-19, maar het is onduidelijk in hoeverre kinderen en jongvolwassenen het virus zelf verspreiden. Vroege data uit andere landen die wel al hun scholen (deels) opnieuw geopend hebben toont dat de scholen daar voorlopig nog geen besmettingshaarden zijn geworden, maar het is nog te vroeg om harde conclusies te trekken, zeker aangezien de data op dit moment nog te schaars is om definitieve zekerheid te geven dat kinderen het virus niet doorgeven.

De Britse staatssecretaris van onderwijs Gavin Williamson zei zaterdag dat de benadering van de regering gebaseerd werd op “het beste wetenschappelijke advies, waarbij de kinderen centraal staan bij alles wat we doen.”

De hoge Britse conservatief Michael Gove liet zich eerder op de dag op de BBC ontvallen dat hij kon “garanderen” dat leraren veilig zullen zijn, maar gaf niet snel daarna toe dat ze toch het coronavirus kunnen oplopen. “Je kan het risico nooit uitsluiten. Er is altijd, altijd, altijd een risico op besmetting wanneer de maatregelen losser worden.”

