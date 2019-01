Leraar die puppy aan vleesetende schildpad voederde, is niet schuldig aan dierenmishandeling ADN

05 januari 2019

14u40

Bron: East Idaho News 3 Robert Crosland lacht zo breed als maar kan als hij met zijn zoon de rechtbank uitkomt. De jury oordeelde dat de leraar onschuldig is aan dierenmishandeling, nadat hij in zijn klaslokaal een puppy voederde aan een vleesetende schildpad. “Ik dacht eerlijk gezegd dat ik iets goed deed door de zieke pup uit zijn lijden te verlossen”, verklaarde hij eerder.

Het incident gebeurde in maart van dit jaar in de Preston Junior High School in Idaho. Na de schooluren liet biologieleraar Robert Crosland zich aan enkele studenten, die nog aanwezig waren voor een project, ontvallen dat hij zijn dieren in de klas nog eten moest geven. Of iemand er aanstoot aan zou nemen dat daar een puppy aan te pas komt?

“Mager en ziek”

De leerkracht had de puppy ontvangen van zoon Mario, die het beestje van een boer had gekregen. Het ging helemaal niet goed met de pup. Het dier was zwak en klein en weigerde ook te eten. “Het was echt een heel klein beestje”, aldus een student. “We mochten het even vasthouden. Het zag er mager en ziek uit.”



Aangezien klaspython Monty, waar de leraar de zieke pup eerst aan had aangeboden, het hondje niet had willen opeten, voederde de leraar het uiteindelijk dus aan een happende schildpad. Een vleesetend exemplaar met de naam ‘Jaws’.

‘Jaws’

Vervolgens plaatste de leerkracht de pup in de tank van de schildpad. Jaws trok het diertje naar de bodem en wachtte tot het verdronken was. Daarna begon hij aan zijn maaltijd. Enkele nieuwsgierige leerlingen die waren gebleven, waren er getuige van.



Veel steun

Hoewel het tot een rechtszaak kwam, kreeg de leraar biologie veel steun tijdens het proces. Ook gisteren zat de zaal bomvol met vrienden, familie, studenten en leerkrachten om Crosland te steunen.

Doorheen het proces passeerden verschillende getuigen de revue, ook scholieren. Zij verklaarden dat de puppy nog leefde toen hij aan de schildpad werd gevoederd, maar dat ze het gevoel hadden dat het beestje waarschijnlijk snel zou sterven. Elke getuige zei ook dat het geen geheim was dat de leerkracht levende dieren voederde aan de vleesetende schildpad en slang in zijn klas, zoals muizen en kuikens.

“Dierenvriend”

“Al zijn hele leven lang zet hij zich in voor dieren”, voegde zoon Mario Crosland in tranen toe vanop het getuigenbankje. “Hij heeft het volledig aan hen gewijd en doet wat hij kan om dieren te helpen.” Zelf dacht de leraar ook dat hij iets goed deed. “Mij is altijd aangeleerd dat ik een dier niet mag laten lijden”, legde hij uit aan de onderzoekers. “Ik dacht eerlijk gezegd echt dat ik iets goed deed.”

Zijn advocaten en ook de jury geloofden hem. “Er is nooit een haar op mijn hoofd geweest dat eraan dacht dat hij slechte bedoelingen had”, aldus zijn advocaat Stratton Laggis.

Na het verdict sprak Crosland opgelucht de pers toe. “Ik wil iedereen bedanken voor de steun. Die heeft me hier echt door gesleurd.” Hij blijft aan de slag op de middelbare school. Schildpad Jaws werd in maart al in beslag genomen en geëuthanaseerd, omdat het als een invasieve soort wordt beschouwd.

