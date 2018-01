Leraar die 13-jarige leerlinge maandenlang misbruikte krijgt 2,5 jaar cel Rosa Timmer - MVDB

14u30

Bron: AD.nl 2 Illustratie Annet Zuurveen Verdachte L.S. naast zijn advocaat Thirza Overes in de rechtbank Een 40-jarige Nederlandse leraar die een leerlinge (13) seksueel misbruikten, is door de rechtbank in de stad Assen v eroordeeld tot een gevangenisstraf van dertig maanden. Tien maanden daarvan zijn voorwaardelijk, zo meldt de krant het Dagblad van het Noorden.

De man misbruikte het meisje tussen juni en augustus dit jaar. Hij was toen haar mentor, een leraar die buiten de lessen om persoonlijke begeleiding geeft. De man gaf les in een vmbo-school, vergelijkbaar met het beroepsonderwijs in Vlaanderen.

De rechtbank legt de man ook een contactverbod op, om recidive te voorkomen. Hij mag niet in de woonplaats van het slachtoffer komen. Bovendien mag de docent vijf jaar zijn beroep als leraar niet uitoefenen.

De rechtbank acht de man verminderd toerekeningsvatbaar en rekent het de verdachte extra aan dat hij doorging contact te zoeken met het meisje, terwijl hij wist dat haar ouders dat verboden hadden. "Hierdoor moest zij liegen tegen haar ouders."

Mijn dochter had een onbezorgde jeugd moeten hebben. Nu ligt ons meisje huilend op de bank, vol schaamte, met een laag zelfbeeld. En dat allemaal door jou Vader spreekt leerkracht toe

Whatsappberichten

De zaak kwam aan het licht toen de moeder van het meisje eind augustus whatsappberichten van de leraar in de telefoon van haar dochter vond. In de gesprekken werkte de leraar maandenlang toe naar het ontmaagden van zijn leerlinge.

Hij stuurde haar filmpjes waarop hij seksuele handelingen verricht, en zette hij haar aan tot het maken van naaktfilmpjes van zichzelf. Ook bekende hij haar in de bosjes bij de school te hebben betast. De man nam ontslag bij de school.



Op zijn computer werden 900 seksueel getinte foto’s gevonden, die het OM kwalificeert als kinderpornofoto’s. De vader van het slachtoffer sprak de docent tijdens de rechtszaak toe: "Mijn dochter had een onbezorgde jeugd moeten hebben. Nu ligt ons meisje huilend op de bank, vol schaamte, met een laag zelfbeeld. En dat allemaal door jou."

De man bekende schuld. Hij wijt zijn gedrag aan stress en slaapproblemen. "Ik was niet bij machte het bij een professionele relatie te houden." Deskundigen achten de man verminderd toerekeningsvatbaar vanwege persoonlijkheidsstoornissen.