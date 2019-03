Leraar deelt foto van kapotte tong: “Resultaat van mijn verslaving aan energiedrank” ttr

28 maart 2019

17u06

Bron: Daily Mail 229 buitenland “Dit is het resultaat van mijn verslaving aan energiedrankjes”. Deze onheilspellende aankondiging deed Dan Royals, een leerkracht uit Australië die momenteel in Azië woont en werkt, op zijn Facebookpagina. De man wil met een foto van zijn aangetaste tong anderen waarschuwen voor de nefaste gevolgen van energiedrankjes.

“Wie drinkt energiedrank? Ben je er verslaafd aan? Misschien wil je er nog eens over nadenken”, schrijft Royals bij de foto. “Dit is wat energiedrankjes met je tong doen. Ze vreten letterlijk je tong weg. Stel je eens voor wat er dan inwendig allemaal gebeurt. Wees voorzichtig”, besluit de leerkracht.



Royals kapt naar eigen zeggen de oppeppende drankjes vlotjes binnen. Hij vertelt aan ‘The Daily Mail’ dat hij “verslaafd is aan energiedrankjes” en “per dag minstens zes blikjes drinkt”. “Ik hecht veel belang aan mondhygiëne en poets mijn tanden grondig. Ik rook ook, maar dit werd volgens mijn dokter door niets anders dan de suiker en chemicaliën in energiedrankjes veroorzaakt.”

Negatieve effecten

Energiedrankjes bevatten veel suikers en cafeïne waardoor je heel even een oppeppend effect ervaart. Een blikje ‘energy drink’ van 25 cl kan ongeveer 80 mg cafeïne bevatten. Dat is het equivalent van drie blikjes cola. In de meeste blikjes zit 25 gram suiker, zo’n zeven klontjes. Uit eerdere studies bleek al dat de oppeppende drankjes een negatieve impact hebben op onze gezondheid.

De cafeïne en suiker werken maar even en je wordt er na een tijdje immuun voor. Intussen consumeer je wel vele suikers die je allicht niet verbruikt. Daarnaast drogen de drankjes je lichaam uit, en vertragen ze de vochtopname in de darm waardoor het spijsverteringsstelsel in de war wordt gestuurd. Bovendien toonden onderzoekers aan dat één blikje de bloedvaten op slechts negentig minuten tijd verkleint. Dat verhindert de bloedtoevoer naar vitale organen waaronder het hart.

Kortom, het dagelijks drinken van energiedrankjes kan leiden tot onder meer hartritmestoornissen, een verhoogde bloeddruk, onrust en zelfs plotse overlijdens. Zo dronk een 28-jarige Amerikaan - vlak voor een basketbalwedstrijd in 2011 - drie blikjes leeg. Ongeveer een half uur later zakte hij in elkaar op het plein. De jongeman overleed na een hartstilstand.

Verbod

In Britse supermarkten geldt al langer een verbod op de verkoop van de drankjes aan min-16-jarigen. Ook bij onze noorderburen werden maatregelen getroffen. In Nederland beslisten supermarktketens Aldi en Lidl vorig jaar om geen energiedrankjes meer te verkopen aan jongeren onder de veertien jaar.

Enkele artsen in eigen land riepen al meermaals op om de verkoop van energiedrankjes aan kinderen ook in België te verbieden, maar het kabinet van minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) liet vorig jaar weten dat er geen verbod op energiedrankjes zou komen. “Wij blijven bij ons standpunt. We moeten jongeren uitleggen wat de risico’s zijn. Maar als je het een verboden vrucht maakt, wordt het alleen maar lekkerder.”

LEES OOK IN HLN+. Belgische supermarkten voelen niets voor verbod op energiedrankjes voor min-14-jarigen