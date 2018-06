Leopold II kocht ze voor zijn maîtresse, Zuid-Franse villa staat te koop voor 350 miljoen euro mvdb

11 juni 2018

09u49

Bron: Var-Matin 123 Ooit eigendom van koning Leopold II en met een vraagprijs van 350 miljoen euro de duurste villa van de wereld . Maak kennis met 'Les Cèdres' in het Zuid-Franse Saint-Jean-Cap-Ferrat, op een boogscheut van Nice. Huidige eigenaar Davide Campari-Milano S.p.A., de drankengroep achter Campari en Grand Marnier doet villa en domein van de hand, meldt de krant Var-Matin.

De villa van 1.672 vierkante meter werd rond 1830 gebouwd door David-Désiré Pollonais, de burgemeester van het nabijgelegen Villefranche-sur-mer. Hij doopte de villa 'Les oiseaux'.

Na diens dood werd Leopold II, de tweede koning der Belgen, in 1904 de nieuwe eigenaar. De vorst (1835-1909) had een verblijf nodig voor zijn veel jongere maîtresse Blanche Zélie Josephine Delacroix. Hij ontmoette Blanche voor het eerst op de wereldtentoonstelling van Parijs in 1900 en begon een relatie met de zestienjarige prostituee. Na de dood van Leopold II's verstoten echtgenote koningin Maria-Hendrika in 1902 zocht de koning nog grotere toenadering tot Blanche. In Oostende liet hij zelfs een ondergrondse tunnel aanleggen tussen de Koninklijke Villa en haar Villa Caroline om haar discreet te kunnen bezoeken. Leopold II had al zelf zijn villa Leopolda in Villefranche-sur-mer en kocht nu het optrekje voor Blanche.

La villa la plus chère du monde est à Saint-Jean-Cap-Ferrat... et elle est à vendrehttps://t.co/IC74IqQ4nk pic.twitter.com/EcBOQQFEsq Var-matin(@ Var_Matin) link

Congo-Vrijstaat

Hij financierde dit allemaal met de dubieuze inkomsten van zijn Congo-Vrijstaat, de kolonie die hij later aan België schonk en waar de rubberhandel werd gerealiseerd door de wrede uitbuiting van de plaatselijke bevolking. Leopold II herdoopte de villa Les Cèdres (Ceders), naar de bomensoort op het landgoed.

Alexandre Marnier-Lapostolle die de likeur Grand Marnier ontwikkelde in 1880, kocht de villa in 1924. De door hem gestichte drankengroep bleef veertig jaar eigenaar tot de bedrijfsovername door Davide Campari-Milano S.p.A. in 2016.

14.000 tropische plantensoorten

Villa Les Cèdres betaat uit tientallen kamers, een feestzaal, een wintertuin, een zwembad met olympische afmetingen, stallen voor dertig paarden en een conciërgerie. Pronkstuk is de botanische tuin van veertien hectare. In 25 verwarmde serres worden 14.000 tropische plantensoorten geteeld.

Waarom de Italiaanse drankengroep de villa verkoopt, is niet bekend. CEO Robert Kunze-Concewit houdt de lippen stijf. Evenmin weten we of er reeds concrete interesse in de majestueuze villa is. Uiterste discretie vormt een gouden regel in zulke kringen. Indien aan de vraagprijs van 350 miljoen euro wordt voldaan, komt dat overeen met 200.000 euro per vierkante meter ...