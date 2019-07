Lekkende klep waarschijnlijke oorzaak explosie ruimtecapsule SpaceX KVE

16 juli 2019

08u34

Een lekkende klep in het aandrijfsysteem heeft waarschijnlijk de explosie veroorzaakt van een Crew Dragon-ruimtecapsule van het ruimtevaartbedrijf SpaceX. Dat zei Hans Koenigsmann, een topman bij SpaceX. De capsule ontplofte tijdens een test drie maanden geleden. Op het ogenblik van het incident zaten er geen astronauten in de capsule. Er vielen geen gewonden.

"In het algemeen is het iets dat de componenten niet mochten doen", aldus Koenigsmann tijdens een persconferentie gisteren met het Amerikaanse ruimtevaartbureau NASA. "Tegelijkertijd hebben we een waardevolle les geleerd, die de Crew Dragon een veiliger vaartuig maakt."

SpaceX wil de Crew Dragon gebruiken om NASA-astronauten van en naar het internationaal ruimtestation ISS te transporteren. Het bedrijf uit Hawthorne en Boeing kregen in totaal voor 6,8 miljard dollar aan NASA-contracten om capsules voor de missies te bouwen.

Explosie

De explosie gebeurde op 20 april. SpaceX voerde toen een reeks motortests uit met de capsule. Twee afzonderlijke tests van de Draco-stuwraketten van de capsule, die vijf seconden duurden, waren succesvol. Het incident gebeurde op ongeveer 100 milliseconden voor de laatste test, waarbij de stuwraketten voor het ontsnappingssysteem van de capsule zouden opgestart worden, zei Koenigsmann al op een persconferentie in mei.

SpaceX omschreef het incident aanvankelijk als een "onregelmatigheid", maar een uitgelekte video van de test toonde de explosie van de capsule. Een foto die een journalist van Florida Today kort na het incident in april had genomen, toonde oranje rook boven de basis Cape Canaveral, waar de test plaatsvond. Op de persconferentie in mei bevestigde Koenigsmann dat de capsule was verwoest.

De capsule die verwoest werd in de explosie, was eerder gebruikt in maart in een vluchttest naar het ruimtestation. De capsule, gelanceerd met een Falcon 9-draagraket, koppelde autonoom met het ISS, bleef daar vijf dagen en keerde dan terug naar de aarde.

Het ruimtevaartbedrijf wou dezelfde capsule gebruiken voor een test deze zomer, waarbij het noodontsnappingssysteem zou worden getest. Het bedrijf heeft nog andere capsules in productie die voor deze en toekomstige tests zullen worden gebruikt.

