Leiliana (4) groeit op in gezin waar ze wordt mishandeld. Als ze op een dag niet wil eten omdat ze zich niet lekker voelt tekent ze haar doodsvonnis KVDS

13 oktober 2018

13u50

Bron: Dallas News, The Sun, NBCDFW 0 “Wat dit meisje werd aangedaan, is het ergste wat ik ooit gezien heb.” Dat zei Brad Makovy van de politie van Grand Prairie in Texas deze week op het moordproces rond de kleine Leiliana Wright (4). De moeder van het meisje liet haar in maart 2016 achter bij haar vriend “omdat ze er even genoeg van had”. Toen Leiliana weigerde om te eten, ging de man haar te lijf.

Het was niet de eerste keer dat Leiliana het thuis hard te verduren kreeg. De grootmoeder van het meisje – Adeline Carr – had enkele maanden eerder al aan de alarmbel getrokken en een foto van het kind met een blauw oog naar de kinderbescherming gestuurd.

Teruggetrokken

Ze vertelde ook hoe teruggetrokken en schichtig haar kleindochter was en dat ze haar zelfs enkele maanden in huis had genomen. “Ze was stil en verlegen”, klonk het. “Als ze iets wilde, vroeg ze het niet, maar staarde ze er gewoon naar. Ze was bang voor geluiden en kwam nooit haar kamer uit, tenzij ze daarvoor uitdrukkelijk de toestemming kreeg.”





Het resultaat van de oproep van de oma was dat er iemand van de kinderbescherming in februari 2016 langsging bij het gezin. Die liet echter na om de achtergrond van de moeder te checken en wist daardoor niet dat Jeri Quezada (33) eerder al veroordeeld was voor kindermishandeling. Dat was ook de reden waarom haar 3 andere kinderen niet meer bij haar woonden. De kinderbescherming oordeelde uiteindelijk dat Leiliana bij haar moeder en stiefvader mocht blijven. In het huis waar ze enkele weken later op gruwelijke wijze zou sterven. (lees hieronder verder)

De avond van Leiliana’s dood had haar moeder haar achtergelaten bij haar vriend omdat ze zich “gefrustreerd” voelde en er “even genoeg van had”. Ze ging uit eten met haar moeder en toen ze weer thuiskwam, nam ze samen met haar vriend Charles Phifer (36) heroïne. Toen ze hem later vroeg waar haar dochter eigenlijk was, antwoordde hij volgens haar dat het meisje in de kast zat nadat ze “gevallen was in de douche”. Toen ze ging kijken, vond ze het lichaam van Leiliana. En kreeg ze na aandringen ook te horen wat er écht gebeurd was.

Woede

Leiliana zou geweigerd hebben om te eten – volgens gerechtsdocumenten was ze ziek en gaf ze over in de dagen voor haar dood – en dat deed haar stiefvader in woede uitbarsten. Hij greep haar bij haar keel en gooide haar in de kast, zo hard dat het een deuk achterliet in de muur. Vervolgens bond hij het weerloze meisje vast, zodat ze niet meer kon gaan neerzitten. Volgens haar moeder waren haar handen op haar rug gebonden met een elektrische kabel en zat er iets rond haar middel waarmee ze was opgehangen in de donkere kast waar ze stierf. (lees hieronder verder)

Foto’s die later door het forensisch team werden genomen, tonen ook een bamboe vishengel waarmee de man het kind zodanig geslagen zou hebben dat ze stierf. Op de beelden is ook te zien hoe er drie riemen aan haar broek vastzaten om haar omhoog te houden. Het meisje had zware kneuzingen op haar gezicht en kaak en een blauw oog. Een van haar ogen kon nog amper open. Volgens de vrouw van het forensisch team die de foto’s van het meisje nam na haar dood, konden de politie en het medisch personeel hun tranen niet bedwingen in het ziekenhuis. (lees hieronder verder)

Charles Phifer wordt nu beschuldigd van moord. Hij riskeert een levenslange gevangenisstraf, zonder de mogelijkheid om vervroegd vrij te komen. De moeder van het meisje maakte een deal met het gerecht. 24 uur voor het proces begon, getuigde ze tegen Phifer en ze riskeert nu 50 jaar cel voor haar aandeel in de dood van haar dochter. De 2 personen die het dossier van het meisje behandelden bij de kinderbescherming zijn allebei ontslagen.