Leidster gele hesjes uitgejouwd door... gele hesjes Frank Renout

17 februari 2019

22u30

Bron: AD.nl 0 In Parijs is één van de leidsters van de ‘gele hesjes’ aangevallen door haar eigen gele hesjes.

Ingrid Levavasseur (31) liep mee in een demonstratie, maar werd daar hardhandig belaagd door mede-demonstranten. Betogers trokken en duwden aan haar en de vrouw kreeg verwensingen naar haar hoofd geslingerd als ‘vuile hoer’ en ‘slet’. “Doe je gele hesje uit!’’ schreeuwde iemand.

Levavasseur doet al sinds het begin mee met de acties van de gele hesjes en leidde enkele lokale acties. Enkele weken geleden kondigde ze aan mee te willen doen met de Europese verkiezingen. Ze zou lijsttrekker worden van de nieuwe lijst van de “ralliement d’initiative citoyenne” (RIC).



Dat leverde haar veel kritiek op van andere gele hesjes, die geen vertrouwen hebben in de politiek. Afgelopen week kondigde de Franse aan dat ze toch niet meedoet aan de verkiezingen.

Antisemitisme

Het was niet het enige incident dit weekend bij betogingen van Gele Hesjes. Gisteren werd de beroemde filosoof Alain Finkielkraut ook al belaagd op straat in Parijs. Demonstranten met en zonder gele hesjes riepen volgens omstanders leuzen als ‘Rot op, smerige zionist’, ‘Vuile jood!’, en ‘Frankrijk is van ons!’

Ook zorgde een filmpje van politieagenten in Lyon voor veel ophef. Op de beelden is te zien hoe zij voorbijbij een demonstratie van de gilets jaunes rijden in hun politiewagen. Ze worden vervolgens bekogeld met stenen en projectielen. Eén demonstrant met een geel hesje en een bivakmuts stormt met een stok of staaf op de politieauto af. Een andere betoger springt op de motorkap. Staatssecretaris Laurent Nuňez (Binnenlandse Zaken) prees ‘de enorme rust’ van de twee agenten tegenover het geweld van ‘een stelletje wilden’.

