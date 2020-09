Leiders van Servië en Kosovo ontmoeten elkaar deze week in Washington IB

02 september 2020

00u27

Bron: Belga 0 De Servische president Aleksandar Vucic en de Kosovaarse premier Avdullah Hoti zullen elkaar donderdag en vrijdag ontmoeten in Washington. De gesprekken zullen focussen op economische ontwikkeling en jobcreatie en niet op gespannen politieke kwesties, aldus een adviseur van Amerikaans president Donald Trump.

Kosovo riep in 2008 eenzijdig zijn onafhankelijkheid van Servië uit. Sindsdien hebben meer dan honderd landen, onder wie ook België en de Verenigde Staten, Kosovo erkend. Servië zelf doet dat niet en blokkeert het lidmaatschap van de vroegere provincie tot internationale organisaties.

Volgens de Amerikaanse adviseur zijn de Verenigde Staten bereid om te helpen als beide partijen een overeenkomst bereiken over economische ontwikkeling. Het is onduidelijk welke rol Trump zal spelen in het overleg, volgens zijn adviseur is hij "een deel van de gesprekken" en blijft hij op de hoogte van de zaak.