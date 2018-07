Leiders van buurlanden Ethiopië en Eritrea ontmoeten elkaar voor het eerst in 20 jaar KVE

08 juli 2018

12u27

Bron: Belga 0 De leiders van buurlanden Ethiopië en Eritrea ontmoeten elkaar vandaag voor het eerst in bijna twintig jaar. De ontmoeting zal mogelijk een einde maken aan de vijandelijkheden tussen beide landen.



De Ethiopische premier Abiy Ahmed is aangekomen in de Eritrese hoofdstad Asmara, waar hij hartelijk werd ontvangen door president Isaias Afwerki. De twee knuffelden elkaar verschillende keren en er werd veel gelachen. De twee werden omringd door een zingende en dansende menigte. Na de ontmoeting trokken de twee leiders in een parade rond de stad, waar ze werden opgewacht door mensen met t-shirts met hun foto erop. In de straten wapperen overal Ethiopische en Eritrese vlaggen.



De historische ontmoeting is de eerste sinds het einde van een grensoorlog waarbij tussen 1998 en 2000 tienduizenden mensen om het leven kwamen. Tot 1993 was Eritrea een deel van Ethiopië, tot het land na een referendum zijn onafhankelijkheid uitriep.



De relatie tussen beide landen bleef gespannen nadat Ethiopië weigerde om het zogenaamde vredesakkoord van Algiers te aanvaarden. In het akkoord was opgenomen dat het land de controle moest afgeven over belangrijke grensregio's.

De ongeziene toenadering tussen beide landen ging in juni van start, toen de nieuwe reformistische premier van Ethiopië aankondigde dat zijn land het akkoord uit 2000 wel volledig zou aanvaarden.



De stafchef van de premier tweette dat het bezoek tot doel heeft om "de inspanningen uit te breiden om duurzame vrede te brengen tussen het volk van Ethiopië en dat van Eritrea". "Onze twee landen delen een ongeziene geschiedenis en band. We kunnen nu twee decennia van wantrouwen achter ons laten en een nieuwe weg inslaan", aldus de stafchef.

