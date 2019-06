Leiders van 28 lidstaten proberen doorbraak te forceren over EU-topjobs HR

30 juni 2019

17u40

Bron: Belga 1 EU-Topjobs De leiders van de 28 lidstaten proberen vanavond een compromis te bereiken over de Europese topjobs. Tien dagen geleden liep een eerste poging op een sisser af, maar de voorbije dagen kwam er opnieuw beweging in het dossier. Deze namen doen de ronde.

De Franse president Emmanuel Macron hamerde er bij zijn aankomst op de speciale top in Brussel op dat “een geest van compromisbereidheid” nodig is. “Ik ben optimistisch. Ik denk dat we een constructief akkoord kunnen vinden”, zei Macron bij zijn aankomst. De Franse president sprak alvast geen veto uit tegen Frans Timmermans. Hij herinnerde eraan dat ervaring en kwaliteit voor hem belangrijke criteria zijn, en dat hij in dat opzicht eerder al de namen van Timmermans, de Deense liberale Margrethe Vestager en de Franse conservatief Michel Barnier had laten vallen.

De Nederlandse premier Mark Rutte bleef op de vlakte over de kansen van Frans Timmermans. “Ik ga hier niet over namen praten”, zo hield Rutte de boot af. De Nederlander had in de marge van de G20-top in Osaka overleg met Macron, de Duitse bondskanselier Angela Merkel en de Spaanse premier Pedro Sanchez, maar berichten als zouden de vier in Japan een ontwerpdeal gesmeed hebben, deed hij af als “wat overtrokken”. “Er liggen geen concrete compromissen.”

Behalve die van de Commissievoorzitter zijn ook de jobs van de voorzitter van de Europese Raad, de hoge vertegenwoordiger van het buitenlands beleid, het voorzitterschap van de Europese Centrale Bank en het voorzitterschap van het Europees Parlement vacant. Bij die eerste vier jobs zijn de leiders aan zet, en Macron hamerde erop dat twee van de vier jobs naar vrouwen moeten gaan, en dat er een goede geografische balans moet gevonden worden.

Voorzitter van de Europese Raad Donald Tusk zou een sociaaldemocraat als voor van de Europese Commissie naar voor hebben geschoven. De EVP zou twee topjobs krijgen. Dat hebben Europarlementsleden aan het Duitse persagentschap dpa gezegd. Tusk overlegde zondagmiddag met de fractieleiders in het Europees Parlement.

Als de informatie klopt, zou de Duitser Manfred Weber niet de nieuwe Commissievoorzitter worden. Weber is de topkandidaat voor de EVP, de grootste fractie in het Europees Parlement. De Nederlander Frans Timmersmans is de kandidaat voor de sociaaldemocraten, de tweede fractie in het parlement. Een aantal Centraal-Europese lidstaten zien Timmermans echter niet zitten.

Tusk zou een packagedeal voorstellen zonder daarbij namen naar voor te schuiven. De EVP zou de Hoge Vertegenwoordiger krijgen en de voorzitter van het Europees Parlement. De liberalen zouden de opvolger van Tusk als voorzitter van de Europese Raad krijgen. Voor die functie circuleert de naam van de Belgische premier Charles Michel.

De Duitser Manfred Weber zou niet langer kandidaat zijn om voorzitter van de Europese Commissie te worden. De Duitse bondskanselier Angela Merkel zou er - volgens Duitse mediaberichten - na overleg met de andere Europese leiders op de G20-top in het Japanse Osaka mee ingestemd hebben om afstand te doen van haar kandidaat.

Weber zou wel de voorwaarde hebben gesteld dat hij woensdag tot voorzitter wordt verkozen van het Europees Parlement. Daarvoor heeft de EVP’er de steun nodig van de sociaaldemocratische en liberale fracties in het Europees Parlement. Ook de voormalige Belgische premier Guy Verhofstadt heeft de ambitie om parlementsvoorzitter te worden.

Als Manfred Weber zich terugtrekt rijst de vraag of de spitzenkandidaat van de sociaaldemocraten, de Nederlander Frans Timmermans, wel voldoende steun zal krijgen in de Europese Raad en het Europees Parlement. Bronnen bij de onderhandelaars zeggen dat EVP Timmermans zouden willen steunen in ruil voor enerzijds het parlementsvoorzitterschap (dat dus naar Weber zou gaan) én voor het voorzitterschap van de Europese Raad.

Met dat laatse zouden de liberalen niet akkoord gaan. Zij zouden het voorzitterschap van de raad claimen. De naam van de Belgische premier Charles Michel wordt daarbij genoemd. Voor de post van Hoge Vertegenwoordiger, de Europese buitenlandminister zeg maar, wordt de Bulgaarse Kristalina Georgieva genoemd, lid van de EVP. Margrethe Vestager, de Deense Eurocommissaris die de liberalen naar voor schoven als commissievoorzitter, zou vicevoorzitter van de Europese Commissie worden. De Fransen zouden met deze verdeling instemmen, omdat het voorzitterschap van de Europese Centrale Bank naar een Fransman zou gaan.