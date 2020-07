Leiders op zoek naar doorbraak op EU-top in afwachting van plenaire vergadering jv

19 juli 2020

17u00

Bron: BELGA/DPA 5 Op de derde dag van hun top in Brussel zijn de Europese leiders nog altijd op zoek naar een doorbraak in de onderhandelingen over een groot economisch relancefonds en een nieuwe meerjarenbegroting. Alvast voor 17.30 uur komt er geen plenaire vergadering, zo deelde de woordvoerder van voorzitter Charles Michel op twitter mee.

Gisteravond na het diner had Michel nog gepland om de staatshoofden en regeringsleiders van de 27 lidstaten tegen het middaguur opnieuw samen te brengen, maar zo'n plenaire vergadering is intussen al enkele keren uitgesteld. In plaats daarvan probeert de Belgische oud-premier in aparte gesprekken met kleinere groepjes leiders mogelijke pistes naar een akkoord te verkennen.

Michel probeert een vergelijk te vinden over de totale omvang van het relancefonds dat de komende jaren met gezamenlijk geleend geld vele honderden miljarden euro's in de economieën van zwaar getroffen landen als Italië en Spanje moet pompen. Oorspronkelijk was het idee een fonds van 750 miljard euro op te richten, met 500 miljard euro aan subsidies en 250 miljard euro aan leningen.

Zuinige lidstaten

De zuinige lidstaten Nederland, Zweden, Oostenrijk, Denemarken en Finland willen liever geen subsidies en plooien zich dubbel om het volume te beperken. Duitsland en Frankrijk zouden 400 miljard euro echter als ondergrens beschouwen, aldus diplomaten. Daarnaast blijft er ook onenigheid bestaan over het kader voor het toezicht op de besteding van het geld.

De Luxemburgse premier Xavier Bettel erkende dat de opdracht van Michel niet makkelijk is. "Ik heb in zeven jaar tijd zelden zo'n diametraal tegenovergestelde standpunten gezien, op verschillende punten", vatte hij samen. Niettemin is het volgens Bettel essentieel om een resultaat te boeken. "Het is een moment van solidariteit voor elk van ons, want als sommige landen instorten zal dat repercussies hebben op andere landen."

Bettel raakte ook een ander gevoelig punt in de onderhandelingen aan: de koppeling van de uitkering van begrotingsmiddelen aan het respect voor de rechtsstaat en fundamentele rechten. Die waarden zijn volgens hem "de ruggengraat" van het Europese project. Lukt het op de top niet om een juridisch sluitende oplossing te vinden, dan zou er volgens de Luxemburger op zijn minst "een rendez-vousclausule" moeten afgesproken worden.