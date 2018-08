Leider zelfverklaarde republiek Donetsk bij bomexplosie omgekomen TT

31 augustus 2018

18u33

Bron: Belga, ANP 9 In Oost-Oekraïne is Aleksandr Zachartsjenko, de leider van de pro-Russische separatisten in Donetsk, om het leven gekomen. Dat hebben de autoriteiten van de zelfverklaarde republiek gemeld. Ze houden Oekraïne voor de aanslag verantwoordelijk, zo bericht het Russische agentschap Interfax. De 42-jarige Zachartsjenko stierf naar verluidt bij een bomexplosie in een café.

Volgens de lokale media was een bom geplaatst in een café-restaurant, een paar honderd meter van zijn huis. Zachartsjenko kwam vaak in die zaak. Behalve hij zouden nog vijf andere gasten zijn gedood, onder wie een kind. Ook de minister van Financiën van het gebied, Alexander Timofejev, raakte gewond.

Een adviseur beweerde dat er verdachten zijn aan gehouden. De grenzen zijn gesloten, ook die met Rusland.

Rusland beschouwt de moord op Zachartsjenko, voormalig elektricien in een kolenmijn, als een daad van internationaal terrorisme en gaat onderzoek doen. President Vladimir Poetin sprak van een "lafhartige actie" die bedoeld is het breekbare vredesproces te ontregelen. Buitenlandse Zaken in Moskou zei reden te hebben te denken dat de regering van Oekraïne erachter zit.

Kiev reageerde door te zeggen dat Zachartsjenko het slachtoffer is geworden van een hoogoplopend conflict tussen de opstandelingen onderling en hun Russische sponsors. Een woordvoerster van de Oekraïense veiligheidsdienst zei dat alle beschuldigingen die de Russen rondstrooien, niet waar zijn.

De Oost-Oekraïense oblasten of districten Donetsk en Loehansk, aan de grens met Rusland, splitsten zich in 2014 af van Oekraïne in de nasleep van de Krimcrisis. Bij de oorlog tussen de door Rusland gesteunde separatisten en de Oekraïense regeringstroepen werden al meer dan 10.000 mensen gedood.