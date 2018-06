Leider van extreemrechts in Duitsland: "Naziperiode slechts 'vogelstront' in onze geschiedenis" Redactie

02 juni 2018

17u43

Bron: Belga 0 De leider van de Duitse extreemrechtse partij AfD (Alternative für Deutschland), Alexander Gauland, heeft op een congres het belang van het nationaalsocialisme in de geschiedenis van Duitsland geminimaliseerd. "Hitler en de nazi's zijn slechts een vogelstront in meer dan duizend jaar succesrijke Duitse geschiedenis", aldus Gauland.

"Ja we erkennen onze verantwoordelijkheid voor de twaalf jaar" dat de nazi's aan de macht waren (1933-1945), aldus de leider van de extreemrechtse partij. Maar hij voegde eraan toe: "We hebben een roemrijke geschiedenis, en, lieve vrienden, die duurde langer dan die verdomde twaalf jaar", zei Gauland op een congres van de jongerenorganisatie van AfD, Junge Alternative, in Seebach, in de deelstaat Thüringen.

De secretaris-generaal van de conservatieve partij CDU, Annegret Kramp-Karrenbauer, reageerde meteen op Twitter: "50 miljoen oorlogsslachtoffers, de Holocaust en de totale oorlog zijn voor AfD en Gauland slechts een vogelstront!. Zo ziet de partij eruit achter haar burgerlijke masker."

De jongerenorganisatie van AfD zei op het congres dat de Europese Unie niet meer hervormd kan worden en daarom moet worden opgedoekt. "De Europese Unie moet sterven zodat Europa kan leven", zei Damian Lohr, de leider van Junge Alternative.