Leider van eurofobe partij Ukip afgezet MV

17 februari 2018

18u37

Bron: Belga 0 De leider van de Britse partij Ukip, Henry Bolton, is zaterdag uit zijn functie gezet met een stemming op een congres van zijn partij in Birmingham. Daarmee belandt de eurofobe partij in een nieuwe crisis.

Bolton werd ontslagen naar aanleiding van racistische uitspraken van zijn ex-partner over de verloofde van prins Harry. "Henry Bolton is uit zijn functie gezet met een democratische beslissing van de aanhangers" van de partij, met 63 procent van de stemmen, zei Paul Oakden, de niet verkozen voorzitter van Ukip die met de organisatie van de partij belast is.