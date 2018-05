Leider Tsjetsjenië wil kinderen uit kalifaat redden TK

28 mei 2018

15u44

Bron: ANP 1 De heerser over de autonome republiek Tsjetsjenië, Ramzan Kadirov, wil met behulp van DNA-materiaal Russische kinderen identificeren en uit het Midden-Oosten naar Rusland halen.

The Moscow Times heeft gemeld dat Kadirov op sociale media zei dat hij op grote schaal DNA-materiaal in zijn Kaukasische republiek gaat verzamelen om de verwantschap van kinderen in Syrië en Irak vast te stellen. Dat maakt het volgens hem veel makkelijker ze naar Rusland te halen en ze de Russische nationaliteit te geven.

In Irak werd onlangs nog een reeks Russische vrouwen tot een levenslange celstraf veroordeeld omdat ze lid waren van de Islamitische Staat. Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken schat dat er in Irak alleen al circa honderdvijftig Russische vrouwen en kinderen gevangenzitten.

Volgens Kadirov heeft een afgezant van hem in Irak geregeld dat alle zaken rond de verhuizing van kinderen naar Rusland door één rechter in Irak zullen worden afgehandeld. Ook dat moet de repatriëring bespoedigen. Het is volgens de leider van het overwegend islamitische Tsjetsjenië een heilige plicht om het leven en de vrijheid van Russen te beschermen.