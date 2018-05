Leider radicaal linkse partij Podemos wint vertrouwensstemming over luxevilla van 660.000 euro mvdb

28 mei 2018

11u11

Bron: AFP 0 Pablo Iglesias en Irene Montero, het koppel dat de Spaanse radicaal linkse partij Podemos leidt, heeft een online vertrouwensstemming van de partijleden overleefd. De inzet? De aankoop van hun luxevilla van 660.000 euro in een Madrileense buitenwijk.

Militanten konden van dinsdag tot zondag via internet hun stem uitbrengen over de vraag of de twee konden aanblijven als respectievelijk secretaris-generaal en parlementair woordvoerder van de partij. 68,4 procent van de stemmers heeft nog steeds vertrouwen in het duo. 31,6 procent stemde tegen, zo maakte Iglesias zondagavond zelf bekend op Facebook. In totaal brachten ongeveer 190.000 militanten hun stem uit. Podemos (vrij vertaald 'we kunnen het'), de derde Spaanse politieke formatie van het land, heeft ongeveer 500.000 leden.

Zwembad

Sinds de oprichting in 2014 klaagt de partij de macht van de economische elite aan. Recent heeft het koppel voor 660.000 euro op een groot terrein een riante villa van 270 vierkante meter met zwembad aangekocht in Galapagar, ten westen van Madrid. De aankoop met een lening over 30 jaar werd verantwoord om de tweeling, die Iglesias (39) en Montero (30) dit najaar verwachten, in "enige initimiteit" te kunnen opvoeden.

Indien de nee-stemmers de meerderheid hadden gehaald, was het koppel bereid om af te zien van hun mandaten.

De aankoop stuitte op kritiek binnen de partij, want een afbreuk op de ethische code van Podemos. "Dat is geen formaliteit, maar een engagement om te leven zoals gewone mensen, om hen te vertegenwoordigen binnen de instellingen", aldus José Maria Gonzalez, burgemeester van Cadiz en militant van Podemos.

Iglesias gaf eerder toe nooit te hebben kunnen inbeelden dat de aankoop van zijn huis een dergelijke polemiek zou ontketenen.