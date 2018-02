Leider No Surrender opgepakt, Satudarah-topman tijdens skiverlof aangehouden: Nederlandse politie gaat hard in strijd tegen motorbendes HR

Bron: ANP, AD.nl 66 In Nederland is vanmorgen een van de leiders van motorclub No Surrender opgepakt. De politie doorzoekt ook een clubhuis in Clinge, vlakbij de Belgische grens. No Surrender-kopman Rico R. (41) wordt ervan verdacht leiding te geven aan een criminele organisatie. De Nederlandse politie voert een harde strijd tegen motorbendes. Een kopstuk van Satudarah werd zelfs opgepakt tijdens zijn skivakantie in Oostenrijk.

Sinds vanmorgen doorzoekt de politie het huis en bedrijf van de 41-jarige Rico R. Er wordt ook een café van No Surrender in het Zeeuwse Clinge doorzocht. De kroeg ligt in Hulst, buurgemeente van Sint-Gillis-Waas, en wordt gebruikt als clubhuis. De politie hoopt er bewijsmateriaal te verzamelen over criminele activiteiten. Rico R. wordt er samen met Henk Kuipers, die in december al werd aangehouden, van verdacht leiding te geven aan een criminele organisatie.

No Surrender zou gewelddelicten hebben gepleegd en verdovende middelen hebben verhandeld. Henk Kuipers werd in december opgepakt op verdenking van zware mishandeling, afpersing, bedreiging, diefstal met geweld en valsheid in geschrifte. Daar komt nu leiding geven aan een criminele organisatie bij. Eerder werd bekend dat Kuipers volgens het Openbaar Ministerie werkte als een soort incassobureau, inclusief bedreigingen in clubkleren.

Rico R. werd eerder samen met andere leidinggevenden van No Surrender in verband gebracht met de bedreiging van de misdaadjournalisten John van den Heuvel en Mick van Wely van De Telegraaf. Volgens een politiewoordvoerder heeft zijn arrestatie daar nu niks mee te maken. No Surrender is een van de motorclubs die het Nederlandse Openbaar Ministerie wil proberen te verbieden.

Vrijwel elke week zijn er in Nederland berichten over invallen, arrestaties en rechtszaken tegen leden en leiders van de motorclubs.

Satudarah-kopstuk opgepakt in Gerlos

Een van de oprichters van motorbende Satudarah, Michel B., werd op 10 februari voor de tweede keer in korte tijd aangehouden in Oostenrijk. Hij werd al sinds oktober gezocht. Daar kwam een einde aan toen hij werd herkend in een après-skibar. Het Nederlandse FAST-team liet een speciaal uitgerust arrestatieteam op hem afsturen. De Oostenrijkse rechter liet hem echter op borgtocht vrij. "Maar wij willen hem echt heel graag in hechtenis hebben", liet het Nederlandse Openbaar Ministerie weten. Daarom werd meteen na zijn vrijlating een nieuw Europees aanhoudingsbevel uitgevaardigd, waarin het vluchtgevaar voor Michel B. werd benadrukt. Hij werd daarop een tweede keer aangehouden.



De Satudarah-kopman wordt ook verdacht van leidinggeven aan een criminele organisatie. Diezelfde verdenking geldt ook voor diverse andere leiders van Satudarah, die in Nederland al in voorarrest zitten. Ze zouden zich schuldig maken aan geweld, afpersing, wapenbezit en drugshandel.

Officier van justitie ondergedoken

Op 9 februari meldde De Telegraaf dat een officier van justitie van het Openbaar Ministerie Noord-Nederland werd bedreigd. De bedreigingen waren zo ernstig dat de vrouw is ondergedoken. Zij zou zich bezighouden met onderzoek naar motorclub No Surrender. In augustus werd bekend de oprichter van de motorclub, Klaas Otto, vanuit zijn cel een aanslag zou hebben beraamd op het leven van officier van justitie Greetje Bos.

Ook de Tilburgse captain Corin Denis van No Surrender kwam in het nieuws voor deelname aan een criminele organisatie. Hij werd op 4 januari veroordeeld tot 3,5 jaar cel, waarvan een half jaar voorwaardelijk. Volgens de rechtbank in Den Bosch maakt de 38-jarige Tilburger deel uit van een organisatie die zich schuldig heeft gemaakt aan de productie van en handel in speed en xtc. Eind januari had hij al lang in de gevangenis moeten zitten, maar hij was toen nog steeds spoorloos.

Satudarah

Eind januari werden ook al drie leden van Satudarah aangehouden wegens afpersing, mishandeling en vrijheidsberoving van een man uit Heerlen. Volgens de politie werd het 52-jarige slachtoffer in december in het pand in Geleen waar de motorclub haar clubavonden hield, mishandeld en gedwongen zijn persoonlijke bezittingen af te staan. De drie verdachten komen uit Geleen, Maastricht en Hoensbroek en zijn 26, 38 en 41 jaar. Ook een 38-jarige man uit het Belgische Riemst, geen lid van de motorclub, werd toen opgepakt. Bij het doorzoeken van hun woningen zijn onder meer een deel van een vuurwapen en een mes, hennepstekken en kentekenplaten van een gestolen auto in beslag genomen. De mishandeling zou niet alleen zijn gepleegd door de vier. Ook waren hier volgens de politie vijf leden van Satudarah bij betrokken die bij de huiszoekingen begin december in Geleen zijn aangehouden en een lid van de motorclub dat al eerder werd opgepakt. Deze verdachten zitten nog steeds vast.

Kings Syndicate

Ook de motorclub Kings Syndicate kwam in opspraak. Zo werden begin deze maand in Dordrecht, Rotterdam en Breda zeven mannen aangehouden voor grootschalige handel in vuurwapens. Twee van de verdachten zijn lid van de motorclub Kings Syndicate. Dat was tot begin 2018 een onbekende motorclub. De Hells Angels, No Surrender en Satudarah zijn al jaren clubs met een slechte reputatie, maar daar hoort Kings Syndicate nu ook bij.

Bij een inval begin januari in een clubhuis in de Beverwaard in Rotterdam vond de politie vier vuurwapens, een taser, een paar messen, een boksbeugel en wat zakjes drugs. Er waren zo'n vijftig leden aanwezig. Kings Syndicate zou voornamelijk bestaan uit voormalige leden van No Surrender. De club rekent zichzelf tot de 'Outlaw Motor Gangs'. Dat blijkt uit de hesjes die de mannen tijdens hun arrestatie droegen: daarop staat het 1%-teken, een aanduiding voor motorclubs die zichzelf buiten de wet stellen.