Leider Liberal Democrats stapt op na verlies van haar zetel SVM

13 december 2019

08u45

Bron: Belga 1 Jo Swinson stapt op als leider van de Liberal Democrats. Dat maakte de partij deze ochtend bekend. De pro-Europese partij scoort minder goed dan verwacht, waardoor ook Swinson zelf niet verkozen is geraakt.

"De Liberal Democrats hebben beslist dat parlementslid Ed Davey en barones Sal Brinton de gezamenlijke waarnemende leiders worden van de partij”, klinkt het in een mededeling. Komend jaar zullen er verkiezingen plaatsvinden om een nieuwe leider aan te duiden.

De LibDems doen het lang niet zo goed als gedacht. Met zo goed als alle districten geteld heeft de partij nog maar elf zetels in het Lagerhuis gehaald. Dat is één zetel minder dan in 2017. De partij, die een duidelijk pro-Europees profiel heeft, had nochtans gerekend op winst. Bovendien is ook de zetel van Swinson verloren gegaan. Ze verloor in het Schotse East Dunbartonshire erg nipt van de kandidate van de Scottish Nationalist Party.

"Het resultaat van vannacht is uiteraard enorm ontgoochelend in East Dunbartonshire en in het hele land, met Boris Johnson die een meerderheid haalt", verklaarde Swinson. "Ik ben trots dat we met de Liberal Democrats in deze campagne op zijn gekomen voor openheid, generositeit en hoop.”