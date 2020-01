Leider Iran ontkent betrokkenheid bij rel voor ambassade VS in Bagdad

01 januari 2020

De Iraanse geestelijke leider heeft beschuldigingen van de Amerikaanse president Trump over ongeregeldheden voor de ambassade van de VS in Bagdad fel weersproken. De ayatollah Ali Khamenei twitterde dat Trump zou moeten begrijpen dat de volken in de regio de VS haten wegens de Amerikaanse misdaden in onder meer Irak en Afghanistan. Khamenei is de machtigste figuur in zijn land.