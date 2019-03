Leider harde kern Juventus en 33 anderen opgepakt bij antimaffia-actie op Sicilië

04 maart 2019

Bron: Belga 0 De Italiaanse politie heeft in de Siciliaanse provincie Agrigento 34 maffiaverdachten opgepakt. Naast een maffiabaas is ook de leider van de ultra’s van voetbalclub Juventus Turijn erbij, zo hebben de gespecialiseerde speurders vandaag bekendgemaakt.

Het grootste deel van de opgepakte mannen staat onder verdenking van onder andere drugshandel, ontvoering, afpersing en ongeoorloofd wapenbezit. Twee van hen zouden seksueel geweld hebben gepleegd. Het speurwerk heeft volgens de mededeling een “desolaat web van geweld en afpersing” aan het licht gebracht.



De opgepakte ultra, die tot de leiding van de supportersclub Bravi Ragazzi behoort, is reeds langere tijd bij de Italiaanse justitie bekend. Hij zou een belangrijke rol spelen in de drugshandel in Agrigento. Vorig jaar gaf hij toe verwikkeld te zijn geweest in een illegale handel in toegangskaarten voor het voetbal.

Volgens de speurders is de structuur van de Siciliaanse Cosa Nostra in de provincie Agrigento nu verzwakt. Totdat de Calabrische ‘Ndrangheta haar afloste, gold de Cosa Nostra als de machtigste Italiaanse maffia-organisatie. De Italiaanse minister van Binnenlandse Zaken Matteo Salvini heeft het werk van de politie na de operatie in meerdere regio’s bewierookt.

Camorra

Ook de Camorra, de maffia in en rond Napels, moest afgelopen weekend een zware tegenslag incasseren. De voortvluchtige maffiabaas Marco Di Lauro, de vierde zoon van Camorra-baas Paolo Di Lauro en de enige die nog steeds op vrije voeten was, werd zaterdag opgepakt in het Napolitaanse district Chiaiano. Hij werd zonder problemen ingerekend toen hij in een appartement een bord pasta zat te eten.