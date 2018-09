Leider en stichter van Afghaans terreurnetwerk Haqqani overleden ADN

04 september 2018

07u37

Bron: Belga 0 Jalaluddin Haqqani, de stichter van het Afghaanse terreurnetwerk Haqqani, is overleden. Dat melden de Afghaanse taliban in een mededeling. De man overleed aan de gevolgen van een ziekte.

Het terreurnetwerk Haqqani is een tak van de Afghaanse taliban. De groepering opereert vooral in Afghanistan en Pakistan en is verantwoorelijk voor verschillende aanslagen, onder meer op een hotel in Kaboel in 2008, waarbij zes doden vielen, en op de Amerikaanse ambassade in de Afghaanse hoofdstad in 2011. Daarbij vielen tientallen doden en gewonden. Het laatste grote wapenfeit was een aanslag op de Indische ambassade in Kaboel.

Jalaluddin Haqqani stichtte het netwerk in de jaren 70, toen vooral tegen de Sovjet-bezetting van Afghanistan. Hij zou tijdens het korte bewind van de taliban een ministerpost krijgen in de regering. Toen dat regime in 2001 viel, bleef hij het Haqqani-netwerk leiden. De organisatie was een van de belangrijkste tegenstanders van de Amerikaanse inval in het land.

Zijn zoon, Sirajuddin Haqqani, nam het netwerk enige tijd geleden over toen zijn vader ziek werd. Wanneer de man precies overleed, is niet duidelijk. Hij werd vermoedelijk in 1939 geboren.