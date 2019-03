Leider beruchte maffiafamilie Gambino doodgeschoten voor zijn huis in New York jv

14 maart 2019

11u02

Bron: Time, dpa 0 Frank Cali, de leider van de befaamde New Yorkse maffiafamilie Gambino, is afgelopen nacht neergeschoten voor zijn eigen huis in Staten Island. Dat meldt de politie van New York.

Een onbekende schoot gisteravond in het district Todt Hillat op Frank Cali, bijgenaamd Franky Boy. Vervolgens reed hij met een blauwe wagen over het slachtoffer. De 53-jarige Cali werd overgebracht naar het ziekenhuis, waar hij later overleed aan zijn verwondingen.

De dader sloeg op de vlucht en de politie is naar hem op zoek. Een woordvoerder van de politie zei dat het motief van de moord nog niet bekend is. Getuigen hoorden zeker zes schoten.

Frank Cali was volgens Amerikaanse media al jaren actief binnen de Gambinofamilie. Hij werd leider van de maffiafamilie in 2015, toen hij de 68-jarige Domenico Cefalu verving. Zijn vrouw is de nicht van "capo" John Gambino. Zijn broer Joseph en schoonbroer Peter Inzerillo staan bekend als gereputeerde "Gambinosoldaten".

In juni 2008 liep Cali zijn enige veroordeling voor criminele maffiapraktijken op. Hij bekende schuld aan afpersing in verband met de aanleg van een NASCAR-circuit op Staten Island dat er uiteindelijk nooit kwam. Hij kreeg 16 maanden cel. In 2009 was hij weer op vrije voeten.

Volgens New Yorkse media gaat het om de eerste gerichte moord op een maffiabaas in de stad sinds 1985. Toen werd maffialeider Paul Castellano, ook van de Gambinoclan, vermoord bij Sparks Steakhouse in Manhattan.

De Gambinofamilie zou één van de vijf historische Italiaans-Amerikaanse maffiafamilies in New York zijn. In de jaren 80-90 van vorige eeuw diende het gerecht de Gambino’s een zware slag toe door heel wat van hun leiders naar de cel te sturen.