Leiden deze details naar de gouden tip in de zoektocht naar Maddie McCann? avh

03 juni 2020

23u04 34 Na 13 jaar komt de zaak Madeleine McCann in een mogelijk definitieve stroomversnelling. Speurders hebben een nieuwe oproep naar getuigen verspreid om zo meer informatie te weten te komen over een nieuwe verdachte. Deze details moeten mogelijke kroongetuigen helpen.



De nieuwe verdachte is een 43-jarige Duitser die momenteel in de cel zit voor andere feiten. Mogelijk heeft hij ook iets te maken met de verdwijning van Maddie, maar dat kunnen de speurders voorlopig niet hard maken. Voor een definitieve doorbraak hebben ze een ultieme tip nodig.

Daarom heeft de politie deze details verspreid:

• De verdachte woonde in de Portugese Algarve tussen 1995 en 2007, het jaar waarin Maddie verdween. De man verbleef enkele jaren in een huis tussen Lagos en Praia da Luz, waar Maddie uit haar bedje verdween.

• De man had verschillende jobs in de buurt, waaronder enkele jobs in de horeca. Hij wordt ook in verband gebracht met inbraken in hotelcomplexen in de buurt en drugshandel.

• De verdachte zou in de periode van de verdwijning dit telefoonnummer gebruikt hebben: +351912730680.

• De gesprekspartner van de Duitse verdachte gebruikte dit telefoonnummer: +351916510683. De eigenaar van dit nummer wordt beschouwd als een kroongetuige en mogelijk dus cruciaal in de zoektocht naar Maddie.

• In de periode van de verdwijning reed hij met een opvallend busje, een Volkswagen T3 Westfalia met Portugese nummerplaat. Ook de wit-gele print op het busje is opvallend. Mogelijk werd het busje ook gebruikt voor inbraken.

• Behalve het busje reed de man ook met een donkere Jaguar XJR 6.

“Nu is het moment om u te melden”

Met deze details hoopt de politie op een ultieme gouden tip. “Verschillende mensen kennen de man die we beschrijven”, het hoofd van het detectiveteam van Scotland Yard Mark Cranwell. “U bent wellicht op de hoogte van dingen die hij heeft gedaan. Hij kan u in vertrouwen hebben genomen over de verdwijning van Madeleine. Het is inmiddels meer dan 13 jaar geleden en uw loyaliteit aan hem kan vandaag anders zijn. Nu is het moment om u te melden.”

Beloning van 22.000 euro

De speurders vragen ook om beeldmateriaal te bezorgen: mensen die begin mei 2007 foto’s namen van straten of parken in de regio van Maddies verdwijning, mogen die doorsturen. De politie looft een beloning van 20.000 pond (22.000 euro) uit aan wie de doorslaggevende tip geeft.