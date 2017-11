Lego-set met vrouwelijke ruimtevaartpioniers meteen uitverkocht Redactie

Bron: CNN, MIT News, Want 1 Lego 'Women of NASA' Met Vrouwen van NASA heeft Lego een verkoophit in de Verenigde Staten te pakken. Op webwinkel Amazon is de Lego-set rond vrouwelijke ruimtevaartpioniers binnen een dag het best verkochte speelgoed. In de VS is het uitverkocht.

Kinderen en legofanaten kunnen vanaf vandaag met legosteentjes een spaceshuttle en de Hubble ruimtetelescoop bouwen. Daarbij krijgen ze de hulp van vier minifiguurtjes: astroloog Nancy Grace Roman, computerwetenschapper Margaret Hamilton en astronauten Sally Ride en Mae Jemison.

#ICYMI The Women of NASA @LEGOIdeas set is coming this November. That includes "Mother of Hubble," Nancy Grace Roman! #WomenInSTEM pic.twitter.com/WhAMRea5Wq Hubble(@ NASAHubble) link

De vier vrouwen worden omschreven als cruciaal voor het Amerikaanse ruimtevaartprogramma. Dat Lego de vrouwelijke bijdrage benadrukt werd enthousiast onthaald op sociale media. Het originele idee kwam volgens CNN van Maia Weinstock, redacteur bij het Amerikaanse universiteitsblad MIT News.

Weinstock ontwierp al enkele jaren figuurtjes van wetenschappers alvorens Lego haar idee overnam. "Ik wou kinderen vooral een leuk spel geven, maar ook iets leren over de vaak onderschatte rol van vrouwen bij NASA", klinkt het.

Lego Lego-set 'Women of NASA'

Lego geeft toe dat het in het verleden te weinig aandacht heeft besteed aan vrouwelijke rolmodellen. De laatste jaren probeert de speelgoedfabrikant daar naar eigen zeggen verandering in te brengen. "Ieder product dat meisjes laat dromen over een carrière als deze is belangrijk voor ieder kind", aldus Weinstock. "Het helpt meisjes om te geloven dat zij een carrière kunnen nastreven in bijvoorbeeld wiskunde of ingenieurswetenschappen."