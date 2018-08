Lego gaat blokken volledig vernieuwen (zonder dat iemand het zal merken) AW

31 augustus 2018

16u45

Bron: NYT 0 In het Deense hoofdkantoor van Lego wordt duidelijk geëxperimenteerd. De bekende blokken waar je als kind ongetwijfeld bouwconstructies mee hebt gemaakt, krijgen binnenkort een nieuw jasje. Al zal niemand er allicht iets van merken want de bekendste kenmerken blijven gewoon behouden. Dat is althans de bedoeling.

Lego is tuk op de belangrijkste eigenschappen van het legoblokje. Ze passen makkelijk op of onder een ander blokje van het merk, ze zijn felgekleurd, overleven ritjes in het wasmachine en doen de voeten van vaders en moeders eerder pijn dan dat ze zelf stuk zullen gaan. Wat verandert er dan wel? De producent zou graag het plastieken aspect van het blokje vervangen. En dat voor 2030.



Plastic voetafdruk

Het bewustzijn groeit en steeds meer stemmen protesteren tegen de reusachtige plastic ‘voetafdruk’. Andere bedrijven reageerden al op het protest. Zo wil Coca-Cola inzetten op recyclage, Unilever zal in de toekomst werken met recycleerbare verpakkingen en McDonald’s bant rietjes. Het was dus slechts een kwestie van tijd voor zo’n groot bedrijf als Lego om zich ook aan te passen. Al ligt het voor hen wel een tikkeltje moeilijker. Plastic is tenslotte niet de verpakking, plastic is hun product.

Daarom is het bedrijf nog naarstig op zoek naar een potentiële vervanger. Daarvoor maakt het een budget van bijna 135 miljard euro vrij en geeft het zichzelf iets meer dan tien jaar de tijd. Maar een bedrijf zoals dat van Lego, met een opvoedende functie, kan onmogelijk achterblijven volgens de leidinggevenden.

Liefhebbers moeten zich in ieder geval niet ongerust maken. Zij kunnen nu en in 2030 gewoon verder blijven bouwen of de resultaten van andere bouwvakkers bewonderen.