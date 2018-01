Legervliegtuig stort neer in China EB

29 januari 2018

14u36

Bron: DPA 0 In het zuidwesten van China is een legervliegtuig neergestort tijdens een trainingsvlucht. Dat maakte de Chinese luchtmacht vandaag bekend.

Het aantal inzittenden werd niet vrijgegeven. "Er worden slachtoffers gevreesd", aldus de staatstelevisie. Het ongeval gebeurde in de namiddag (lokale tijd) in het district Suiyang in de provincie Guizhou.

De reddings- en bergingswerkzaamheden zijn gestart, aldus de luchtmacht.

Video's en foto's op het internet, waarvan de herkomst niet gecontroleerd kon worden, tonen een vliegtuig dat uit elkaar brak toen het neerstortte en in brand schoot. Op het beeldmateriaal is te zien dat de brokstukken wijdverspreid liggen. Het zou een groot toestel zijn.