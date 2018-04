Legervliegtuig stort neer in Algerije: dodentol opgelopen tot 257

11 april 2018

10u51

Bron: BBC, Belga, Reuters

In Algerije is een legervliegtuig neergestort op ongeveer 30 kilometer ten zuiden van de hoofdstad Algiers. Dat melden het staatsagentschap APS en de Algerijnse televisie. Volgens de Algerijnse staatstelevisie is het dodentol ondertussen al opgelopen tot 257.