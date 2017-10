Legertop Myanmar niet welkom in Europa 14u22

Bron: ANP 1 REUTERS Rohingya uit Myanmar op de vlucht naar Bangladesh. De Myanmarese veiligheidstroepen gebruikten "buitensporig en onaanvaardbaar" geweld tegen de islamitische minderheid. Meer dan een half miljoen Rohingya zijn de afgelopen maanden gevlucht naar Bangladesh. De opperbevelhebber en andere hooggeplaatste militairen van het leger van Myanmar zijn voorlopig niet welkom in de Europese Unie. De praktische samenwerking op defensiegebied wordt opnieuw bekeken.

De EU-ministers van Buitenlandse Zaken hebben dat vandaag besloten vanwege het "buitenproportionele en onaanvaardbare geweld" door de veiligheidstroepen van het Aziatische land tegen de islamitische Rohingya-minderheid. Meer dan een half miljoen Rohingya zijn de afgelopen maanden gevlucht naar Bangladesh.

Wapenembargo

De EU had al een embargo ingesteld op de handel in materiaal en wapens die als repressiemiddel kunnen worden ingezet. De ministers overwegen extra maatregelen als de situatie niet verbetert. De belofte van regeringsleider Aung San Suu Kyi om alle daders van mensenrechtenschendingen te laten berechten, valt in goede aarde bij de EU-ministers.

Nederlands minister van Buitenlandse Zaken Bert Koenders liet weten dat hij er met een aantal collega's voor heeft gepleit dat de EU zich in VN-verband inzet voor een internationaal wapenembargo. "Wat er gebeurt met Rohingya's in Myanmar is verschrikkelijk. We hebben daarom vandaag besloten uitnodigingen aan hoge militairen op te schorten en militaire contacten te beperken. Het is vooral aan de autoriteiten in Myanmar - zowel de politiek als het leger - om nu echt hun verantwoordelijkheid te nemen en kwetsbare groepen te beschermen".