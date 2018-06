Legers NAVO-landen moeten sneller paraat zijn bij dreiging TTR

07 juni 2018

14u55

Bron: ANP 0 De 29 NAVO-landen moeten in 2020 bij een dreiging snel een fors leger op de been kunnen brengen. Dertig gemechaniseerde bataljons, dertig squadrons gevechtsvliegtuigen en dertig oorlogsschepen moeten dan binnen uiterlijk dertig dagen naar een crisis kunnen worden gedirigeerd.

De defensieministers van het bondgenootschap geven vandaag op het hoofdkwartier in Brussel groen licht voor dit zogenoemde 4x30-plan. "Het is essentieel in een steeds onvoorspelbare wereld dat we de juiste troepen op het juiste moment op de goede plaats hebben", aldus NAVO-chef Jens Stoltenberg. Een bataljon bestaat uit 600 tot 1000 man en een squadron uit minstens tien vliegtuigen.

Mede vanwege de Russische "assertiviteit" is de alliantie al langer bezig de paraatheid te verhogen, vooral op aandringen van de Amerikanen en Oost-Europese landen. Om sneller te kunnen reageren gaat ook de commandostructuur op de schop.