Leger vindt nieuwe grote hoeveelheid ammoniumnitraat in haven Beiroet SVM

03 september 2020

19u32

Bron: Belga 0 Het Libanese leger heeft meer dan vier ton ammoniumnitraat gevonden bij de ingang van de haven van Beiroet. Die werd een maand geleden nog zwaar getroffen door een explosie.

Ingenieurs van het leger hebben op verzoek van de douaneafdeling van de haven van Beiroet vier containers geïnspecteerd. "Ze hebben ontdekt dat er 4 ton en 350 kilogram ammoniumnitraat in zat", staat er in een mededeling. “Een team van ingenieurs van het leger is ermee bezig.” Verdere details worden niet gegeven.

De haven van de Libanese hoofdstad Beiroet werd op 4 augustus getroffen door een zware ontploffing van een grote voorraad ammoniumnitraat. Daarbij vielen 190 doden en meer dan 6.000 gewonden.



Een maand na de explosie zijn de Libanese reddingsdiensten nog op zoek naar een mogelijke overlevende onder het puin. Volgens de gouverneur hebben scanners een hartslag gedetecteerd.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.