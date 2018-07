Leger verovert dorp na zware bombardementen op Syrische provincie Quneitra sam

15 juli 2018

10u14

Bron: belga 0 Het Syrische regeringsleger voert sinds vanochtend vroeg zware bombardementen uit op de kleine, maar strategische provincie Quneitra, in het zuiden van het land. Volgens het vanuit Groot-Brittannië opererende Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten is het leger er intussen al in geslaagd één dorp te veroveren.

"De bombardementen begonnen rond 3 uur (plaatselijke tijd), en zijn nu al meer dan zes uur bezig", aldus Rami Abdel Rahmane, die het Observatorium alleen runt. "Zowat 800 raketten en obussen zijn afgevuurd op verschillende plaatsen in de provincie, en op de grond zijn ook gevechten aan de gang tussen regeringssoldaten en rebellen. Het regeringsleger slaagde er al in het dorp Masshara te veroveren."

Ook in de nabijgelegen provincie Dera werden doelwitten geraakt.

Of er ook slachtoffers vielen, is nog niet duidelijk.

Op 19 juni startte het regeringsleger, gesteund door de Russen, een offensief op Dera. Op minder dan drie weken tijd slaagden ze erin de opstandelingen terug te dringen. Het regime heeft nu het grootste deel van het zuiden van het land weer in handen - enkel in Quneitra staan de rebellen nog sterk. Die provincie grenst aan de door Israël bezette Golanhoogte.