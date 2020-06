Leger Noord-Korea is “klaar” om neutrale zone in te trekken en “frontlinie in fort te veranderen” TT

16 juni 2020

07u07

Bron: ANP 10 Het Noord-Koreaanse leger waarschuwt paraat te staan om actie te ondernemen als overlopers uit het land pamfletten met propagandaboodschappen over de grens vanuit Zuid-Korea blijven sturen. Het Koreaanse Volksleger heeft een "actieplan" voorbereid om delen van de gedemilitariseerde zone tussen beide Korea's in te trekken en de "frontlinie in een fort te veranderen". Dat maakte staatspersbureau KCNA bekend.

"Ons leger zal snel en grondig elke beslissing van de Partij en overheid uitvoeren", citeerde KCNA de Noord-Koreaanse legerleiding. Het bericht volgt op dagen van toenemende spanning tussen Pyongyang en Zuid-Korea. Het regime uitte de afgelopen week forse kritiek op Seoul vanwege de pamfletten die regelmatig de grens worden overgestuurd. Het gaat vaak om flyers met kritiek op dictator Kim Jong-un die worden vastgemaakt aan ballonnen of in flessen te water worden gelaten. De gedemilitariseerde zone tussen beiden landen is een bufferstrook van 4 kilometer breed en 250 kilometer lang.

Noord-Korea is woest vanwege de propagandapraktijken en kondigde onder meer aan alle communicatielijnen met het zuidelijke buurland af te sluiten. Kim Yo-jong, de zus van Kim en een van de machtigste mensen in Noord-Korea, zei zaterdag dat zij het leger opdracht heeft gegeven zich voor te bereiden op een niet nader genoemde "volgende actie".



Het Zuid-Koreaanse ministerie van Defensie heeft Pyongyang opgeroepen zich aan een overeenkomst uit 2018 te houden waarin de legerleiding van beide landen onder andere toezegde "alle vijandige daden" te stoppen. "We nemen de situatie serieus", zei een Zuid-Koreaanse defensiewoordvoerder. "Ons leger houdt zich gereed om te kunnen reageren op elke situatie."

De regering in Seoul maakte vorige week bekend aangifte te doen tegen twee groepen overlopers die de pamfletten verspreiden. Die zouden daarmee de spanning tussen de buurlanden laten oplopen en daarmee ook de inwoners van de grensgebieden in gevaar brengen. Beide groepen hebben echter gezegd dat zij hun geplande campagne komende week willen doorzetten. President Moon Jae-in van Zuid-Korea riep het regime in Pyongyang maandag op de dialoog met zijn land te herstarten.