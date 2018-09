Leger neemt touwtjes in handen in Mexicaanse stad omdat politie zou samenwerken met drugsmaffia AW

26 september 2018

11u26

Bron: Al Jazeera, Belga 1 In de stad Acapulco in het zuiden van Mexico is het lokale politiedepartement door het leger uit zijn functie ontheven. Drie verantwoordelijken werden gearresteerd, twee onder hen worden verdacht van samenzwering met de georganiseerde misdaad. Dat deelden de autoriteiten mee.

Het ministerie van Staatsveiligheid in Mexico kondigde na het afzetten van de politieagenten aan dat hun taken voor onbepaalde duur door het Mexicaans leger worden overgenomen. “Het besluit werd weloverwogen genomen nadat duidelijk bleek dat de criminaliteit stijgt in Acapulco. Daarnaast onderneemt de politie helemaal geen actie om een einde te maken aan die tendens”, verklaarde de regeringsleiders na de veiligheidsoperatie.



Van glamoureuze badplaats naar drugswalhalla

Acapulco, gelegen in de zuidelijke staat Guerrero, stond vroeger thans bekend als glamoureuze badplaats. Maar op enkele jaren tijd onderging de stad een heuse transformatie. Acapulco is niet langer geliefd bij dagjestoeristen, wel bij drugsbaronnen. De drugsbendes terroriseren de stad en zijn verantwoordelijk voor talrijke moorden. Bovendien zouden ze samenspannen met de politie.

De infiltratie van de georganiseerde misdaad in de politie is trouwens niet ongewoon in Mexico. Vooral in gebieden met hoge criminaliteit zoals de staten Guerrero en Mexico, vonden soortgelijke operaties al eerder plaats om dezelfde redenen. Guerrero is het zenuwcentrum van veel drugsorganisaties en een van de meest gewelddadige staten in Mexico, met 2.318 moorden in 2017, het hoogste aantal van het land. Van januari tot augustus 2018 werden er al 1.507 moorden gepleegd.

VO Television, een lokale tv-zender, filmde de arrestatie van politie-inspecteur Max Lorenzo Sedano. De man staat aan het hoofd van de lokale politieafdeling en wordt verantwoordelijk geacht voor de samenwerking met de drugsbendes.

Papaver als bron voor opium

De zuidelijke staat Guerrero moet duidelijk met heel wat demonen afrekenen. Dat komt voornamelijk omdat er veel papaverplanten staan. Uit het gedroogde melksap van zulke planten wordt opium gewonnen. Die kostbare bron aan drugs trekt verschillende drugskartels aan en zorgt maar al te vaak voor gewelddadige confrontaties tussen rivalen.