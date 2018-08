Leger Myanmar verdraait met nieuw boek geschiedenis van Rohingya AV

31 augustus 2018

13u04

Bron: Reuters, The Guardian 1 Het leger in Myanmar publiceerde vorige maand een nieuw boek over de Rohingyacrisis van het afgelopen jaar in het land. Met het boek poogt het leger de moorden op duizenden Rohingya te rechtvaardigen. Uit een onderzoek van het internationaal persagentschap Reuters blijkt nu dat de waarheid op gruwelijke wijze verdraaid werd en er een aantal foto's vervalst werden.

Het boek 'Myanmar Politics and the Tatmadaw: Part I' werd in juli uitgegeven door een afdeling van het leger en telt 117 pagina's. Naast de Rohingyacrisis behandelt het boek ook de geschiedenis van de Rohingya. Echter, in het boek wordt de waarheid gruwelijk verdraaid.

Het boek bevat wat het "documentaire foto's" noemt. Reuters voerde een onderzoek uit naar de herkomst van die foto's. Daaruit bleek dat drie van de acht historische foto's in het boek vervalst werden.

Drie vervalste foto's

In het boek wordt beweerd dat de foto's werden genomen in de westelijke staat Rakhine - de thuisbasis van de Rohingya -, terwijl één van de beelden in Bangladesh en een ander in Tanzania werden geschoten. Bij een derde foto wordt er geschreven dat de Rohingya Myanmar binnenkwamen via Bangladesh, terwijl ze in werkelijkheid op die foto net proberen te vertrekken uit het land.

Op één van de foto's is een man met landbouwwerktuig in de hand te zien bij twee lichamen. Het bijschrift stelt dat het gaat om de lichamen van Boeddhisten die vermoord werden door de Rohingya tijdens etnische rellen in de jaren 1940. Uit het onderzoek van Reuters blijkt dat de foto werd genomen tijdens de onafhankelijkheidsoorlog van Bangladesh in 1971 toen honderdduizenden Bengalen werden gedood door Pakistaanse troepen.

lees verder onder de foto

Een ander beeld laat een menigte zien die een lange tocht onderneemt en gebukt gaan onder de zware last op hun rug. "Bengalen drongen het land [Myanmar] binnen nadat het Britse kolonialisme het zuiden van Myanmar bezette", luidt het onderschrift. Daarmee doelt het leger op de Rohingya die aankomt in Myanmar tijdens het koloniale tijdperk, dat eindigde in 1948. Reuters stelde vast dat het beeld in feite een vervormde versie is van een kleurenbeeld dat in 1996 werd genomen van vluchtelingen die de genocide in Rwanda ontvluchtten.

lees verder onder de foto

Een andere zwart-wit foto beeldt mannen af aan boord van een gammele boot. "Bengalen kwamen via de waterwegen Myanmar binnen", luidt het bijschrift. Eigenlijk toont de originele foto Rohingya en Bengaalse migranten die Myanmar verlieten in 2015, toen tienduizenden vluchtten voor het leger naar Thailand en Maleisië. De originele foto werd omgedraaid en korrelig gemaakt.

Genocide

De Rohingya zijn een islamitische etnische minderheid uit de staat Rakhine in Myanmar, die ten zuiden ligt van Bangladesh. Ooit telde de groep 1,1 miljoen mensen. De Myanmarese regering erkent de Rohingya niet officieel als onderdanen. Volgens de regering kwamen de Rohingya illegaal vanuit Bangladesh naar Myanmar in de tijd dat het land een Britse kolonie was. De Rohingya zelf beweren dat zij al ruim een eeuw in Rakhine wonen. Het aantal vluchtelingen uit Myanmar naar Bangladesh, van augustus 2017 tot begin 2018, wordt geschat op 688.000.

Volgens de Verenigde Naties moet de militaire leiding van Myanmar zich voor een internationale rechtbank verantwoorden voor genocide, misdaden tegen de mensheid en oorlogsmisdaden tegen de moslimminderheid, maar daar is de legertop het niet mee eens. Myanmar distantieert zich van het vernietigende rapport van de Verenigde Naties over de behandeling van de Rohingya-minderheid in het land. Het land wil nu een eigen “onafhankelijk” onderzoek naar de gebeurtenissen afwachten.

Facebook bande onlangs achttien privé-accounts van enkele topmilitairen in Myanmar. Dat deden ze naar aanleiding van een vernietigend VN-rapport waarin hun gebrekkige rol als moderator wordt besproken. De militieleden of junta misbruikten sociale media immers al jaren om haat en verdeeldheid te zaaien. Berichten als “De Rohingya zijn geen mensen maar honden”, waren schering en inslag.