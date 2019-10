Leger Mali verliest 38 soldaten bij gevechten met jihadisten IB

04 oktober 2019

02u46

Bron: Belga 1 Het Malinese leger heeft 38 soldaten verloren bij een aanval op twee kampen door jihadisten eerder deze week. Dat blijkt uit een nieuw officieel rapport dat gisterenavond werd vrijgegeven.

"Ik ben erg trots op de parachutisten die vochten, maar na de telling blijkt dat 38 lichamen zijn begraven", zei minister van Defensie Ibrahima Dahirou Dembélé op de nationale televisie.

De vorige balans maakte gewag van 25 gedode soldaten en een zestigtal vermisten. De gevechten draaiden rond de controle over twee militaire kampen in het centrum van het land, in Boulkessy en een honderdtal kilometer daarvandaan in Mondoro. De regeringstroepen konden uiteindelijk wel de controle over de twee kampen heroveren.