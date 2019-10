Leger Mali hard getroffen door jihadisten: 25 doden en 60 vermisten IB

02 oktober 2019

04u20

Bron: ANP, Belga, AD 0 Bij een aanval door vermoedelijk jihadisten op twee legerkampen in Mali zijn 25 militairen om het leven gekomen en nog eens 60 mensen vermist geraakt. Ook de jihadisten van de tegenpartij verloren 15 mensen. Dat meldt de Malinese regering.

De aanval gebeurde in het midden van het land. De slachtoffers zijn allemaal Malinezen. Het is een van bloedigste aanvallen van dit jaar op het leger van Mali. De autoriteiten lieten eerder al weten dat militaire posten in Boulkessi en Mondoro werden aangevallen. Het leger is direct een tegenoffensief begonnen, met hulp van de strijdkrachten van buurland Burkina Faso en met steun van Franse troepen die in het gebied zijn gelegerd.

Het is niet bekend tot welke opstandige groepering de aanvallers behoren. Mali werd in 2012 probleemgebied toen moslim-milities voet aan de grond kregen in het noorden en in de nationalistische Toearegs een bondgenoot vonden. Franse interventietroepen verdreven de jihadisten een jaar later, maar rustig werd het niet. Ook niet door de vredesovereenkomst die in 2015 door de regering in Bamako werd gesloten met de rebellen.