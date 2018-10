Leger krijgt bevel op plunderaars te schieten na tsunami en aardbeving in Palu TTR ADN

03 oktober 2018

16u45

De Indonesische autoriteiten hebben het leger bevolen te schieten op plunderaars die op heterdaad worden betrapt. Dat heeft een legerofficier vandaag bekendgemaakt. In de door de aardbeving en tsunami zwaar getroffen stad Palu, die helemaal in puin ligt, zijn vele plunderaars aan het werk.

In de stad zijn de voorbije dagen al tientallen mensen opgepakt: overlevers bevoorraden zichzelf in winkels, op zoek naar eten en drinkbaar water. Maar intussen gaan sommigen ook verder en lopen ze shops buiten met televisies.

In de eerste dagen na het natuurgeweld had de Indonesische overheid laten weten dat ze niet op plunderaars zou jagen. “We hebben de supermarkten Alfamart en Indomaret gevraagd om dit toe te laten. Ze moeten alles maar registreren, dan is het geen plundering”, aldus minister van Binnenlandse Zaken, Tjahjo Kumolo eerder in een verklaring. Getroffen winkeliers konden later een vergoeding krijgen.



Nu is de maat vol. "Als er opnieuw wordt geplunderd, dan lossen we eerst een waarschuwingsschot. Maar daarna schieten we om te neutraliseren", aldus kolonel Ida Dewa Agung Hadisaputra. "De eerste of de tweede dag kunnen we het plunderen nog tolereren, omdat de mensen nood hebben aan deze dingen. Maar de derde dag beginnen ze dingen zoals elektronische apparatuur te stelen."

De kolonel voegde er nog aan toe dat vijf gewapende soldaten elk bevoorradingstransport zullen bewaken.

De dodentol na de aardbeving en tsunami ligt intussen al op 1.400 doden. Meer dan 200.000 mensen hebben nood aan dringende humanitaire hulp, schat Ocha, het VN-bureau dat de humanitaire hulp coördineert.