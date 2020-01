Leger ingezet en noodtoestand na extreme sneeuwstorm in Canada die alle records breekt KV TT

19 januari 2020

03u13

Bron: Belga, Bloomberg, CBC 80 Newfoundland, een provincie aan de Canadese oostkust, kreeg vrijdag tijdens een storm een recordhoeveelheid sneeuw te verwerken. De premier van de provincie heeft nu de hulp van de federale overheid en het leger ingeroepen om te helpen bij het sneeuwruimen. In St. John’s, de hoofdstad van de provincie, zitten veel inwoners vast in hun ondergesneeuwde woningen.

In St. John’s op het uiterste oostelijke punt van Canada viel vrijdag maar liefst 76,2 centimeter sneeuw, dat is zes centimeter meer dan het vorige record dat dateert van 5 april 1999: toen viel er in een dag 68,4 centimeter sneeuw. Windstoten van meer dan 130 kilometer per uur zorgden vervolgens voor hoge sneeuwophopingen, die auto’s en daken bedekken. Op de luchthaven van St. John’s werden windsnelheden tussen 120 en 157 kilometer per uur gemeten. Duizenden gezinnen zitten zonder elektriciteit.

Dwight Ball, de premier van Newfoundland, kondigde gisterenavond aan dat hij de hulp had ingeroepen van de federale overheid en van het leger om te helpen bij het ruimen van de enorme hoeveelheden sneeuw en bij het vrijmaken van de wegen. De federale overheid zegt de steun toe en begint met het vrijmaken van de toegangswegen tot ziekenhuizen.

De Canadese weerdiensten hebben de stormwaarschuwing ondertussen opgeheven, maar volgens Danny Breen, burgemeester van St. John’s, blijft de noodtoestand die vrijdag werd afgekondigd vandaag zeker nog van kracht. “Alle winkels moeten gesloten blijven en voertuigen zijn verboden op de wegen in de stad, met uitzondering van de voertuigen van de hulpdiensten: politie, brandweer en ambulances”, laat het stadsbestuur weten in een tweet.

“Ik heb nooit eerder de combinatie van een dergelijke hoeveelheid sneeuw, intensiteit van de sneeuwval en windsnelheden gezien waarmee we hier de voorbije dagen te maken kregen”, reageert Breen. De burgemeester heeft voor zijn deur een 178 centimeter dikke sneeuwlaag liggen. “De sneeuw voor mijn voordeur is hoger dan ikzelf. Ik kan mijn auto’s in de oprit niet zien”, vertelt hij.

Ondertussen is de politie van Bay Roberts, een kustdorpje in Newfoundland, op zoek naar een 26-jarige man die vermist raakte tijdens de storm nadat hij zijn woning verliet om naar het huis van een vriend te wandelen.

OPROEP. We zijn op zoek naar getuigenissen van Belgen in het getroffen gebied. Ben of ken jij iemand die wil getuigen. Mail dan de gegevens door naar redactie@hln.be

Always positive; you have to love Newfoundlanders! #stormageddon2020 pic.twitter.com/Y9EOID4y3X Lisa Garland Lafosse(@ LisaLafosse_AE) link

#nlwx you know it’s windy in Newfoundland when the fish are blowing out of the ocean and landing a kilometre away! pic.twitter.com/tfi5fM9Qp3 Ebony Lawrence(@ EbonyLawrence16) link

The unprecedented snowfall in St. John's buried countless cars overnight, including this one. #NLStorm2020 pic.twitter.com/oYDY3ujbJG CBC Newfoundland and Labrador(@ CBCNL) link

I’m gonna need a bigger boat ❄️❄️❄️ #nlwx pic.twitter.com/VyxqqWBhJE J. David Mitchell(@ jdavidmitchell) link