Legalisering van marihuana kan Canadezen eeuwig verbod voor oversteek naar Verenigde Staten opleveren AW

18 oktober 2018

11u29 0 Dagelijks steken er zo’n 400.000 Canadezen de grens over naar de Verenigde Staten. En vanaf heden kunnen ze daar lastige vragen voorgeschoteld krijgen zoals: “Rookte je ooit wiet?” Die vraag is een rechtstreeks gevolg van de legalisering van het recreatief gebruik van marihuana in Canada. En wie de waarheid vertelt, loopt het risico om voor eeuwig verbannen te worden.

In Canada, één van ’s werelds grootste economieën, is het recreatief gebruik van marihuana sinds gisteren legaal. Het medicinale gebruik was al eerder toegelaten.



De Amerikaanse douane, US Customs and Border Protection (CBP), was de eerste om te protesteren. “Al is het gebruik ervan toegelaten in Canada én enkele Amerikaanse staten, in de Amerikaanse grondwet is marihuanagebruik nog steeds illegaal”, aldus de CBP. “Onze taak bestaat uit het bestrijden van het gebruik én de promotie ervan.” Zo maakt de douane duidelijk dat Canadezen die de grens willen oversteken hun marihuana maar beter thuislaten: “Zulke personen worden zonder twijfel als onontvankelijk beschouwd.”

Muur in het noorden

Terwijl Canadezen vroeger al eens de toegang tot de Verenigde Staten werd ontzegd, gebeurt dat steeds vaker. “Als Trump spreekt over het bouwen van een muur aan de zuidgrens, zie ik ook een muur verschijnen aan de noordgrens vanwege de marihuana. Wanneer Canadezen eerlijk antwoorden op de vraag of ze marihuana rookten, gaat er al een muur omhoog,” aldus Len Saunders, een immigratie-advocaat. Zulke personen wordt steevast de toegang tot de VS ontzegd.

Informatiecampagnes

Daarom startte de Canadese regering alvast met het waarschuwen van inwoners. “Eerder gebruik van cannabis of andere soortgelijke substanties is ten strengste verboden volgens de Amerikaanse grondwet. Dat kan dus betekenen dat u de toegang tot de Verenigde Staten ontzegd wordt.” Enige betrokkenheid bij de legale cannabisindustrie is ook voldoende voor de grenswachters om iemand de toegang te weigeren.



Een lid van de Canadese regering reageert dat het land het best proactief omgaat met het probleem: “Het ontwerpen en verspreiden van informatiecampagnes in de buurt van luchthavens en grenzen is een belangrijke stap.” Of men Canadezen op die manier wil aanzetten tot liegen of wil vermijden dat wietgebruikers de grens oversteken, is niet helemaal duidelijk.