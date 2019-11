Legaliseren homohuwelijk zorgt voor daling in zelfmoordcijfers in Denemarken en Zweden PVZ

15 november 2019

14u33

Bron: Independent 0 Sinds homohuwelijken zijn toegelaten in Denemarken en Zweden, is het zelfmoordcijfers bij homoseksuelen daar drastisch gedaald, dat blijkt uit een nieuwe studie. Toch liggen de zelfmoordcijfers bij homoseksuelen nog steeds dubbel zo hoog als bij heteroseksuelen.

Deense onderzoekers hebben een daling van 46% procent vastgesteld in het aantal zelfmoorden bij koppels van hetzelfde geslacht in Denemarken en Zweden. Volgens de auteurs is deze sterke afname te danken aan het feit dat het stigma rond homoseksualiteit verdwijnt.

“Getrouwd zijn werkt beschermend tegen zelfmoord”, zegt Annette Erlangsen van het Deense onderzoeksinstituut voor zelfmoordpreventie. “Het legaliseren van het homohuwelijk en andere ondersteunende wettelijke maatregelen zouden het stigma rond seksuele minderheden kunnen verminderen”.

Homofobie

Toch liggen de zelfmoordcijfers bij homoseksuelen nog steeds dubbel zo hoog als bij heteroseksuelen. Jonge LGBT+ mensen hebben minstens drie keer zo veel kans om zelfmoord te plegen dan hun heteroseksuele leeftijdgenoten, zo blijkt uit 35 studies uit 10 landen die in 2018 door onderzoekers zijn verzameld.

“Er is nog steeds een aanzienlijke mate van homofobie, met name tegen mannelijke homoseksuelen”, zegt Morten Frisch, van het Deense Statens Serum Institut. “Iets minder dan een op de drie mannen vindt het nog steeds moreel onaanvaardbaar dat twee mannen seks met elkaar hebben”, zei hij, verwijzend naar een onderzoek onder meer dan 62.000 Denen die in oktober zijn vrijgelaten.

Het huwelijk tussen personen van hetzelfde geslacht werd werd 2009 in Zweden legaal en in 2012 in Denemarken. Het homohuwelijk is nu toegelaten in 27 landen, waarvan 16 in Europa. Ecuador is in juni van dit jaar de laatste natie geworden die ze heeft toegelaten.

Met vragen over zelfdoding kan je terecht op het gratis nummer 1813 van de Zelfmoordlijn of op zelfmoord1813.be.