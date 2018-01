Legale marihuana doet misdaad afnemen, wijst studie uit Minder moorden en gewelddelicten in Amerikaanse staten bij Mexicaanse grens TW

Bron: The Guardian 5 BELGA De invoering van wetten rond medicinale marihuana hebben tot een sterke daling geleid van geweldmisdrijven in Amerikaanse staten nabij de Amerikaanse grens. Dat stelt een nieuwe studie waarover The Guardian bericht.

Als een staat dichtbij de Mexicaanse grens medicinaal gebruik van de drug legaliseerde, zakten de gewelddelicten er met gemiddeld 13 procent, zegt het onderzoek. De meeste marihuana die in de VS geconsumeerd wordt komt uit Mexico, waar verschillende kartels om dominantie in de drugshandel strijden.



"Dankzij de wetgeving kunnen ook plaatselijke boeren (in de VS) marihuana kweken en verkopen aan apotheken, waar het wettelijk aan de man gebracht wordt", zegt Evelina Gavrilova, een econome die meewerkte aan het onderzoek. "Deze marihuanaboeren gaan zo de concurrentie aan met de kartels die drugs naar de VS smokkelen. Waardoor die kartels een heleboel minder zaken kunnen doen."

Door de concurrentie van Amerikaanse boeren kunnen Mexicaanse kartels minder zaakjes doen

Minder smokkel, minder geweld

Bijkomend gevolg: het druggerelateerd geweld neemt evenzeer af. "De kartels wedijveren om territorium", zegt Gavrilova. "Bovendien kunnen ze makkelijk stelen van andere kartels en de drugs zelf verkopen, dus vechten ze om dat product. Tot slot moeten ze hun eigen territorium verdedigen en vermijden dat er vervelende pottenkijkers opduiken als getuige van hun activiteiten."

"We merken een plotse daling van de misdaad in elke staat die een medicinale marihuanawet aanneemt, want er is ineens veel minder smokkelactiviteit en veel minder geweld dat daarmee gepaard gaat."

Hoewel de Mexicaanse kartels zich ook inlaten met de smokkel van en handel in cocaïne, heroïne en meth, is de marihuanamarkt in de VS voor hen veruit de grootste en meest winstgevende.